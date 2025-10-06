El blooper de Patricia Bullrich con un periodista: qué le preguntó sobre la causa Fred Machado

El periodista se quedó descolocado: “Le digo: ‘¿Cómo?’ Y ella me repite: ‘Sí, sí, ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado?’”.

Fue entonces cuando cayó en la cuenta de lo que estaba pasando. “Le digo: ‘Patricia, me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo’”, explicó el conductor, en referencia al fiscal Diego Iglesias, titular de la Procunar (la Procuraduría de Narcocriminalidad).

El silencio al otro lado del teléfono fue seguido por un momento de nerviosismo. “Se pone muy nerviosa, porque la verdad me di cuenta después: se la tenía que haber seguido”, reconoció el periodista entre risas. “Si se la seguía, averiguaba un poco más qué quería saber exactamente.”

Entre risas, agregó: “Era una oración más y hoy venías cargadísimo”, le dijo su compañero de programa.

Iglesias continuó con el relato del cierre del llamado: “Entonces me dice: ‘Uy, no, no, disculpame’. Y veo que se ríe. ‘Disculpá, disculpame, discúlpame’, me dice así como varias veces. Digo: ‘No pasa nada, quedate tranquila. Te mando un beso grande’. Y ahí terminó: beso, beso, chau”.

El insólito error dejó en claro que la ministra confundió al periodista con el fiscal, ambos de nombre Diego Iglesias, y terminó filtrando sin querer un tema sensible en plena conversación privada.

Aunque el episodio fue tomado con humor por el conductor, en redes no tardaron en surgir los memes, los comentarios y preguntas sobre por qué Bullrich buscaba con tanta urgencia hablar del “tema Machado”.