En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Patricia Bullrich
Diego Iglesias
Nervios y confusión

El blooper de Patricia Bullrich con un periodista: qué le preguntó sobre la causa Fred Machado

Error o filtración: el misterioso llamado de Patricia Bullrich a un periodista que la involucra con la causa de Fred Machado. Enterate.

El blooper de Patricia Bullrich con un periodista: qué le preguntó sobre la causa Fred Machado

Una confusión inesperada dejó en evidencia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una situación que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó con un llamado telefónico que sorprendió al periodista Diego Iglesias, quien contó con lujo de detalles el incómodo momento al aire.

Leé también Zaffaroni cuestionó duramente al gobierno de Milei: "Está en caída libre con todos los escándalos que tiene"
Zaffaroni cuestionó duramente al gobierno de Milei: Está caída libre con todos los escándalos

Ayer me suena el teléfono. En el color ID de mi teléfono aparece ‘Patricia Bullrich’", relató el periodista en tono irónico, dejando entrever su sorpresa.

Según explicó, hacía tiempo que no mantenía un contacto fluido con la funcionaria. “Digo: ‘¿Qué pasa?’. Porque hace un tiempo que no tenemos el vínculo más fluido con la ministra de Seguridad, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, he hablado varias veces con ella, por lo tanto, tengo su teléfono y la tengo registrada”, detalló.

Atiendo. Le digo: ‘¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va?’. Y directamente me dice: ‘Ah, ¿qué hacés? Escuchame… ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado?’, contó Iglesias, entre risas.

El periodista se quedó descolocado: “Le digo: ‘¿Cómo?’ Y ella me repite: ‘Sí, sí, ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado?’”.

Fue entonces cuando cayó en la cuenta de lo que estaba pasando. “Le digo: ‘Patricia, me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo’”, explicó el conductor, en referencia al fiscal Diego Iglesias, titular de la Procunar (la Procuraduría de Narcocriminalidad).

El silencio al otro lado del teléfono fue seguido por un momento de nerviosismo. Se pone muy nerviosa, porque la verdad me di cuenta después: se la tenía que haber seguido”, reconoció el periodista entre risas. “Si se la seguía, averiguaba un poco más qué quería saber exactamente.”

Entre risas, agregó: “Era una oración más y hoy venías cargadísimo”, le dijo su compañero de programa.

Iglesias continuó con el relato del cierre del llamado: “Entonces me dice: ‘Uy, no, no, disculpame’. Y veo que se ríe. ‘Disculpá, disculpame, discúlpame’, me dice así como varias veces. Digo: ‘No pasa nada, quedate tranquila. Te mando un beso grande’. Y ahí terminó: beso, beso, chau”.

El insólito error dejó en claro que la ministra confundió al periodista con el fiscal, ambos de nombre Diego Iglesias, y terminó filtrando sin querer un tema sensible en plena conversación privada.

Aunque el episodio fue tomado con humor por el conductor, en redes no tardaron en surgir los memes, los comentarios y preguntas sobre por qué Bullrich buscaba con tanta urgencia hablar del “tema Machado”.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Patricia Bullrich Diego Iglesias
Notas relacionadas
Milei presentó el proyecto del nuevo Código Penal: "Si aprobamos estas reformas, la seguridad va a cambiar en serio"
Los cambios de agenda de Javier Milei en medio de la polémica por el caso Espert
Patricia Bullrich insiste con pedirle una explicación a Espert: "Tiene que volver a los medios y contestar, decir sí o no"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar