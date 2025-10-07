Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Monotributistas que se encuentren en las categorías habilitadas.

Titulares de la Prestación por Desempleo .

Veteranos de Guerra del Atlántico Sur con pensión honorífica.

Jubilados y pensionados nacionales con ingresos dentro de los topes establecidos por ANSES.

El beneficio está dirigido a familias con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad, y tiene como fin acompañar económicamente a los hogares en situación formal o con cobertura previsional.

¿De cuánto es la Asignación Familiar por Hijo ANSES en octubre 2025?

ANSES_jubilados Aumento ANSES octubre 2025: cuánto cobran las familias por hijo según el nuevo esquema

Con el aumento de octubre, los nuevos montos de las asignaciones familiares quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $58.631 .

Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252 por hijo .

AUH por Hijo con Discapacidad: $381.791 .

Asignación por Embarazo: mismo valor que la AUH.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.

Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), y $108.062 (3 o más hijos).

La ANSES recordó que los montos varían según el rango de ingresos familiares (IGF) y que el aumento se aplica de forma automática, sin necesidad de gestionar el beneficio.

Requisitos para cobrar la Asignación Familiar o AUH en octubre

Para acceder a las asignaciones familiares o a la AUH, los titulares deben cumplir con las condiciones vigentes establecidas por ANSES:

Tener hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).

Estar registrados como trabajadores, monotributistas o jubilados .

Cumplir con los topes de ingresos familiares actualizados trimestralmente.

Tener actualizados los datos personales y familiares en la base de ANSES.

Presentar la Libreta de Asignación Universal, cuando corresponda, para acreditar asistencia escolar y controles de salud.

El organismo destacó que la actualización se acredita de forma automática en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario, sin requerir trámites presenciales.

Calendario de pagos ANSES octubre 2025: cuándo se cobra cada asignación

El calendario de pagos ANSES de octubre 2025 comienza el miércoles 8 de octubre para los titulares de la AUH y continúa durante los días siguientes según la terminación del DNI.

Las fechas de cobro se aplican también a las asignaciones familiares, por embarazo, discapacidad y complementarias.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Hijos > Mis Asignaciones Familiares”.

De esta manera, el organismo garantiza que todos los pagos se efectúen dentro del mismo mes, sin demoras y con acreditación directa en la cuenta bancaria.