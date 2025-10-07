Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico, habló y dio detalles de su vínculo con Espert

“Él me dijo que hacía consultorías, pregunté, me dijeron que era muy buen economista. Le dije que podíamos firmar un acuerdo, una asesoría. Eran más de US$200.000, no recuerdo la cifra exacta, pero fue en cuotas. Hicimos un contrato firmado”, detalló.

El empresario agregó que el acuerdo se realizó a través de la compañía Minas del Pueblo, radicada en Guatemala. “Le conté que tenía un proyecto, pero estaba muy desorganizado. Él me dijo que no podía trabajar hasta que terminara la campaña, pero que era un trabajo grande y que debía armar un equipo”, explicó.

En ese sentido, comparó la cifra con otros contratos que había firmado en el exterior: “Yo una vez hice una asesoría con una empresa de Londres y sólo por una reunión fueron como US$150.000. Por eso no me pareció un número fuera de lugar”, sostuvo.

Machado también se refirió a cómo conoció al actual diputado nacional: “Lo conozco en 2019, cuando fue candidato presidencial por Avanza Libertad. Nunca había tenido interés en la política, pero al haberme ido del país y ver cómo funcionan otros lugares, me interesó. En China, por ejemplo, me decían: ‘Hace 30 años comíamos de la basura’. Me impresionó ese contraste”.

Sobre la personalidad del economista, el empresario aseguró que lo notó muy distinto al de la actualidad. “Espert era totalmente diferente al del 2024 o 2025. No era un tipo agresivo. Hablaba con argumentos, con ideas. Me gustaba cómo se expresaba”, comentó.