Un ex Gran Hermano fue la segunda persona más buscada de 2025 en Google argentina: el ranking completo

En tanto, Cristina Fernández de Kirchner ocupó el tercer lugar de la lista, sin duda por las múltiples causas judiciales que la tienen como protagonista y que este año terminaron con la expresidenta argentina condenada y con prisión domiciliaria, generando sin duda tanto interés mediático como político.

Por su parte, la modelo Julieta Prandi se quedó con el cuarto lugar de las personas más buscadas a lo largo de este año. Sucede que tras cinco años de espera, este año se llevó a cabo el juicio oral contra su exmarido Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud mental de la víctima reiterado en concurso real entre sí, cometido contra su ex esposa.

El quinto puesto se lo llevó Robert Prévost, quien captó la atención de los argentinos durante el cónclave papal en la previa a su nombramiento, tras la muerte de Francisco (Jorge Bergoglio) quien murió el 21 de abril del corriente, el primer Papa argentino que llevó adelante la representación de Dios en la tierra durante 12 años, 1 mes y 8 días.

thiago medina

El ranking de los más buscados en la web en las diferentes categorías

El universo de las búsquedas deportivas volvió a dejar en claro qué mueve la aguja en la Argentina: el superclásico Boca-River se ubicó al tope de las consultas vinculadas a partidos, reafirmando su peso histórico. Detrás se acomodó el siempre atractivo cruce entre la Selección Argentina y Brasil, un duelo que cada año despierta pasión en ambos lados de la frontera.

Sin embargo, el verdadero dato llamativo del listado apareció en el tercer escalón: Oakland City frente a Brooklyn por el Mundial de Clubes, una combinación inesperada que escaló posiciones y dejó a más de uno preguntándose por el motivo del repentino interés. En paralelo, también se destacaron River Plate como entidad, el enfrentamiento Argentina-Colombia y el Mundial de Clubes como evento global, reafirmando que el fútbol sigue siendo el terreno dominante en materia de búsquedas.

darin el eternauta netflix.png

En el rubro entretenimiento, las producciones argentinas volvieron a ocupar un lugar central. El Eternauta encabezó sin discusión la lista de series más consultadas, convertida en una de las apuestas locales más resonantes. Muy cerca quedó “En el barro”, señalada como una suerte de versión femenina de El Marginal por su estética y narrativa. En cuanto a cine, Homo Argentum, la película de Guillermo Francella que generó fuertes debates, se instaló como una de las más discutidas del año: mientras un sector la celebró, otro la cruzó sin filtro. Del lado internacional, Anora y Nosferatu lograron meterse entre los títulos más solicitados.

Homo Argentum con Guillermo Francella "Homo Argentum" con Guillermo Francella confirmó su estreno en el streaming: dónde y cuándo ver la película.

La música también tuvo su propio ranking de interés. El primer lugar fue para Dua Lipa, impulsada por su gira mundial en la que sorprendió interpretando canciones locales en cada parada. Detrás se ubicó Bad Bunny, potenciado por su inminente presencia en el Super Bowl. El listado lo completaron Maxi Trusso tras su resonante salto al vacío, Ale Sergi gracias al furor por el viral “Tu misterioso alien” de Miranda, e Imagine Dragons.

Finalmente, el resumen general de búsquedas volvió a dejar una lectura clara: la pasión argentina tiene dueño. La Copa Mundial de Clubes se quedó con el número uno del año, seguida por “Circa” —que generó ruido por su cambio de nombre y dominio—, el calor extremo, el Mundial Sub-20 y el Papa Francisco.