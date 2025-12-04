Laurita Fernández explotó con todo tras ser acusada de tirarle onda a Nico Occhiato

La tapa de los Personajes del Año terminó envuelta en una polémica inesperada y tuvo como protagonistas a Yanina Latorre, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Julieta Poggio, entre otros nombres del espectáculo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Laurita Fernández estalló indignada en sus redes luego de enterarse que la vincularon con el conductor de Luzu TV, Nico Occhiato.
La tapa de los Personajes del Año terminó envuelta en una polémica inesperada y tuvo como protagonistas a Yanina Latorre, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Julieta Poggio, entre otros nombres del espectáculo.
Todo comenzó durante la previa de la tradicional foto grupal, cuando Yanina Latorre registró con su celular un instante que involucraba a Nico Occhiato y a Flor Jazmín Peña. La bailarina, visiblemente molesta, dejó escapar un comentario que encendió las especulaciones: “¡Estoy viendo cada cosa!”. La frase apuntaba, según trascendió, a que alguien estaba intentando llamar la atención de su pareja en plena gala.
A partir de ese momento, el foco se posó rápidamente sobre Julieta Poggio, señalada por muchos usuarios de redes. Ella misma salió a desmentir esa versión entre lágrimas, asegurando: “Es re feo que me hagan eso. Si me quieren inventar un quilombo, invéntalo, pero ¿meterme en una relación? Nada más alejado en mi vida”.
Poco después, Yanina Latorre amplió la información en SQP (América TV), donde reveló que la incomodidad de Flor Jazmín Peña no se habría debido a un único episodio, sino a dos situaciones distintas que involucraron a mujeres conocidas del medio.
La primera apuntada fue Laurita Fernández, exconductora de Combate, el programa donde Nico Occhiato dio sus primeros pasos en televisión. Según relató la angelita, “Laurita Fernández le dijo a alguien ‘qué bueno que está Nico Occhiato’ y parece que lo escuchó Flor Jazmín”. Sin embargo, la respuesta de Laurita Fernández no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, citó una nota de TN titulada “El piropo subido de tono de Laurita Fernández a Nico Occhiato que enfureció a Flor Jazmín Peña” y la negó enfáticamente: “Qué!? Eso es FALSO. MENTIRA”.
En paralelo, circuló otro rumor que vinculaba a Laurita Fernández con su compañero teatral Martín Bossi, versión que ella también desestimó, buscando poner fin a cualquier especulación sobre su presente amoroso.
Este miércoles, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar quién habría sido la famosa que “beboteó” a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de Revista Gente. La panelista no solo dio el nombre, sino que reconstruyó la escena con precisión, lo que provocó un revuelo inmediato y dejó en evidencia el nivel de tensión que se vivió en el evento.
Según relató Yanina Latorre, Flor Jazmín Peña estuvo en todo momento atenta a lo que ocurría a su alrededor. Describió su postura de forma gráfica al recordar: “A ella la vi relojeadora, controlando todo. Ella estaba con las antenas así, mirando todo alrededor y justo me tocó sentada hombro con hombro. A él lo abrazo, lo toco, la cargo y le digo: ‘Mirá que yo soy la mamá’, porque la vi celosa. Y ella tira una frase como… ‘Hay cada una acá’”. Ese comentario habría sido la primera señal de que algo no le había caído bien a la bailarina.
La panelista continuó explicando el origen de la incomodidad. Contó que “venía incómoda, porque Laurita Fernández, semi desnuda, bomba, a alguien le dijo: ‘Qué bueno que está Nico Occhiato’. Y parece que lo escuchó Flor Jazmín. Igual pará, a mí me parece que es un caño, y hoy lo dije. No es para que se ofenda”. Ese presunto comentario de Laurita Fernández habría generado el primer chispazo en la noche, según la reconstrucción de Yanina.
Sin embargo, el episodio no terminó ahí. La panelista reveló que hubo otra figura que habría acentuado el malestar: “Saben quién le molestó: Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no, o Flor ya estaba malviajada, porque Laurita Fernández habría comentado que estaba bueno, y ella estaba al lado”. La presencia de Wanda Nara, sumada al clima previo, habría terminado por desbordar la sensibilidad del momento.
Finalmente, Yanina Latorre detalló qué fue lo que hizo Wanda Nara para que la situación escalara: “Llegó última, no fue de las mejores noches. Ella a veces está mejor maquillada y arreglada. Dijo que estaba cansada, que venía de grabar. Cuando entra, se apoya y se sienta, pasó su mano sobre la pierna y la rodilla de Occhiato. Y eso la molestó. Pero yo no sé si fue intencional o Flor Jazmín estaba paranoica”.