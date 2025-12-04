Laurita Fernández explotó con todo tras ser acusada de tirarle onda a Nico Occhiato

La primera apuntada fue Laurita Fernández, exconductora de Combate, el programa donde Nico Occhiato dio sus primeros pasos en televisión. Según relató la angelita, “Laurita Fernández le dijo a alguien ‘qué bueno que está Nico Occhiato’ y parece que lo escuchó Flor Jazmín”. Sin embargo, la respuesta de Laurita Fernández no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, citó una nota de TN titulada “El piropo subido de tono de Laurita Fernández a Nico Occhiato que enfureció a Flor Jazmín Peña” y la negó enfáticamente: “Qué!? Eso es FALSO. MENTIRA”.

En paralelo, circuló otro rumor que vinculaba a Laurita Fernández con su compañero teatral Martín Bossi, versión que ella también desestimó, buscando poner fin a cualquier especulación sobre su presente amoroso.

¿Wanda Nara fue quien quiso "bebotear" a Nico Occhiato en los Personajes del Año?

Este miércoles, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar quién habría sido la famosa que “beboteó” a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de Revista Gente. La panelista no solo dio el nombre, sino que reconstruyó la escena con precisión, lo que provocó un revuelo inmediato y dejó en evidencia el nivel de tensión que se vivió en el evento.

Según relató Yanina Latorre, Flor Jazmín Peña estuvo en todo momento atenta a lo que ocurría a su alrededor. Describió su postura de forma gráfica al recordar: “A ella la vi relojeadora, controlando todo. Ella estaba con las antenas así, mirando todo alrededor y justo me tocó sentada hombro con hombro. A él lo abrazo, lo toco, la cargo y le digo: ‘Mirá que yo soy la mamá’, porque la vi celosa. Y ella tira una frase como… ‘Hay cada una acá’”. Ese comentario habría sido la primera señal de que algo no le había caído bien a la bailarina.

La panelista continuó explicando el origen de la incomodidad. Contó que “venía incómoda, porque Laurita Fernández, semi desnuda, bomba, a alguien le dijo: ‘Qué bueno que está Nico Occhiato’. Y parece que lo escuchó Flor Jazmín. Igual pará, a mí me parece que es un caño, y hoy lo dije. No es para que se ofenda”. Ese presunto comentario de Laurita Fernández habría generado el primer chispazo en la noche, según la reconstrucción de Yanina.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. La panelista reveló que hubo otra figura que habría acentuado el malestar: “Saben quién le molestó: Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no, o Flor ya estaba malviajada, porque Laurita Fernández habría comentado que estaba bueno, y ella estaba al lado”. La presencia de Wanda Nara, sumada al clima previo, habría terminado por desbordar la sensibilidad del momento.

Finalmente, Yanina Latorre detalló qué fue lo que hizo Wanda Nara para que la situación escalara: “Llegó última, no fue de las mejores noches. Ella a veces está mejor maquillada y arreglada. Dijo que estaba cansada, que venía de grabar. Cuando entra, se apoya y se sienta, pasó su mano sobre la pierna y la rodilla de Occhiato. Y eso la molestó. Pero yo no sé si fue intencional o Flor Jazmín estaba paranoica”.