El cambio que confirmó Milei y que afecta a todos los jubilados

Según confirmó la ANSES, con la última actualización del año por movilidad, la jubilación mínima quedó establecida en $340.879,59. Este incremento, si bien mantiene la tendencia de acompañar la evolución de la inflación, continúa siendo un punto de debate entre especialistas en seguridad social, quienes advierten la necesidad de revisar sostenidamente los montos reales frente al incremento sostenido de precios.

A este haber base se incorpora un bono de $70.000, medida que el Gobierno mantiene mes a mes para reforzar los ingresos en un contexto económico complejo. Finalmente, el aguinaldo también impacta en diciembre, generando un ingreso extra que suele destinarse a compras de fin de año, pago de deudas o gastos médicos.

En total, entonces, quienes cobran la mínima recibirán $581.319,38, un monto que representa un alivio para cerrar el año, aunque muchos jubilados insisten en que aún resulta insuficiente frente al costo de vida actual.

Cómo queda el calendario de pagos de diciembre

Debido al feriado del lunes 8 de diciembre, fecha inamovible establecida por el calendario nacional por el Día de la Inmaculada Concepción, la ANSES reacomodó varios turnos de pago para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de programas. Este tipo de ajustes es habitual, pero requiere una comunicación clara para evitar confusiones y garantizar que todas las personas puedan acceder a su prestación sin inconvenientes.

A continuación, se detalla el calendario completo.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Estos beneficiarios, que componen la mayoría del padrón previsional, cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025

Estas fechas contemplan un esquema progresivo que busca evitar saturaciones en bancos y cajeros automáticos, especialmente en un mes de alta demanda.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Quienes cobran más de un haber mínimo tendrán su depósito de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

En estos casos, el impacto del feriado es menor, ya que se trata de un grupo poblacional reducido en comparación con quienes cobran la mínima.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC, que incluyen pensiones por invalidez, vejez o madres de siete hijos, serán acreditadas en el siguiente orden:

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

En este grupo destaca que los DNI finalizados en 8 y 9 comparten fecha con los terminados en 6 y 7 debido al ajuste del calendario.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Para las asignaciones más extendidas entre familias argentinas, el cronograma establece:

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 4: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre

La AUH y el SUAF representan un ingreso fundamental para miles de familias con hijos menores a cargo, por lo que el cumplimiento estricto del calendario es clave.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cobrarán según el siguiente esquema:

DNI terminados en 0: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 4: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 23 de diciembre

Este beneficio, destinado a mujeres gestantes sin cobertura laboral, suele actualizarse junto con la AUH y forma parte de los programas más sensibles del organismo.

Asignación por Prenatal

Para el Prenatal, asignación dirigida a embarazadas trabajadoras registradas, ANSES estableció:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre

El calendario coincide con la lógica de distribución habitual del organismo, manteniendo un orden escalonado.

Asignación por Maternidad

En este caso, ANSES unificó la fecha:

Todas las terminaciones de DNI: del 15 de diciembre al 12 de enero

Esta modalidad responde al carácter salarial del beneficio, que varía por empleador y fecha de presentación de documentación.

Un diciembre con modificaciones, pero sin cambios en el pago automático

Desde ANSES remarcaron que todos los pagos se acreditarán de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Tampoco será necesario asistir a sucursales bancarias el mismo día del depósito, ya que los montos permanecen disponibles en cuentas y pueden ser retirados por cajeros automáticos en cualquier momento.

El organismo también recordó que los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, la web oficial o la aplicación móvil, herramientas que permiten verificar información sin necesidad de presentarse en oficinas.