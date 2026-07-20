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El Gobierno aumentó la AUH de ANSES: cuál es el nuevo monto oficial por hijo en AGOSTO

El Poder Ejecutivo ratificó el porcentaje de actualización mensual que impactará en las asignaciones sociales. El Gobierno aplicará la suba por movilidad del 1,9% basada en el último dato de inflación oficial emitido por el INDEC.

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El Gobierno aumentó la AUH de ANSES: cuál es el nuevo monto oficial por hijo en AGOSTO

El Gobierno aumentó la AUH de ANSES: cuál es el nuevo monto oficial por hijo en AGOSTO

El presidente Javier Milei convalidó la estructura de pagos para el universo de la protección social que entrará en vigencia el próximo mes. Tras registrarse que el índice inflacionario oficial del INDEC se ubicó en el 1,9%, el Gobierno aplicará este ajuste por movilidad mensual sobre los saldos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de forma automática en las cuentas bancarias de la seguridad social.

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Esta actualización obligatoria busca resguardar el poder de compra de los sectores más vulnerables dentro del programa económico actual. Los depósitos de la AUH en agosto se transferirán de manera directa, unificando el haber base indexado con los subsidios alimentarios vigentes para agilizar la disponibilidad de los fondos en toda la red financiera del país.

¿Cuánto se cobra por la AUH con el nuevo aumento en agosto?

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El Gobierno aumentó la AUH de ANSES: cuál es el nuevo monto oficial por hijo en AGOSTO

A raíz del reajuste del 1,9% por movilidad mensual dictado por el Ejecutivo, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se elevará a $150.861,90 por cada menor a cargo. De esa cifra total determinada por el Estado, la administración transfiere mensualmente el 80% neto de forma directa, lo que representa una suma en mano de $120.689,52 netos de bolsillo para las familias.

El 20% restante, equivalente a un descuento retenido de $30.172,38 por cada hijo, permanece bajo custodia de la entidad previsional de forma preventiva. Esos fondos acumulados se liberan en las cajas de ahorro en una sola cuota unificada una vez que la madre o tutor presenta de forma completa la Libreta de la AUH que acredita los controles de salud y educación.

¿Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar?

Los titulares de la AUH acceden en su misma fecha de cobro a las partidas del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que el Gobierno adjudica de oficio según el padrón de menores de hasta 14 años inclusive. Los montos de este adicional se estratifican según la cantidad de hijos: las familias con un hijo perciben $72.250, las que poseen dos hijos cobran $113.299, y los hogares con tres o más menores acceden a $149.425 mensuales.

A estos conceptos se le acopla el Plus de los Mil Días para los hogares con niños de hasta 3 años de edad. Al gestionarse todas las órdenes de pago mediante la red de cajeros automáticos, las madres disponen de la asistencia económica de forma ágil y segura, sin necesidad de trámites burocráticos presenciales de validación.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el plus alimentario de forma automática?

El acceso al programa de asistencia nutricional del Ministerio de Capital Humano se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción física o virtual en las dependencias estatales. El cruce informático de las bases de datos determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos de manera directa en la misma tarjeta de débito de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra las madres o padres que cobren la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón de la asignación. Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF quedan excluidos por normativa de este beneficio, centralizando los recursos estatales en los sectores con mayor vulnerabilidad.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán de forma correlativa siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Gobierno actualizó la AUH: El Poder Ejecutivo aplicará un aumento del 1,9% por movilidad en agosto.
  • Nuevo monto: La Asignación Universal por Hijo alcanzará los $150.861,90 brutos, cobrando $120.689,52 netos.
  • Complementos: Se mantiene la Tarjeta Alimentar y el Plus de los Mil Días según la cantidad de hijos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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