ANSES: cuánto podés cobrar en septiembre por AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Monto bruto: $154.031 por hijo.

$154.031 por hijo. 20% retenido: $30.806,20.

$30.806,20. 80% de cobro mensual: $123.224,80 por hijo.

El 20% retenido se acumula y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Tarjeta Alimentar: cuánto suma en septiembre

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a quienes cumplen con los requisitos y tiene montos determinados según la cantidad de hijos.

En septiembre, los valores son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

Este monto se suma al dinero correspondiente a la AUH y no requiere realizar un trámite específico para solicitar la Tarjeta Alimentar cuando el beneficiario ya cumple con las condiciones de acceso.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH y Tarjeta Alimentar

Al sumar el monto mensual de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los ingresos varían de acuerdo con la cantidad de hijos.

Para una familia con un hijo, el cálculo es:

$123.224,80 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $195.474,80.

En el caso de una familia con dos hijos:

$246.449,60 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $359.748,60.

Mientras que una familia con tres hijos puede recibir:

$369.674,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $519.099,40.

Estos valores corresponden al cobro mensual directo de la AUH más la Tarjeta Alimentar y pueden variar si el grupo familiar percibe otros complementos.

Complemento Leche: quiénes reciben el adicional

Las familias que tienen niños de hasta 3 años inclusive y cumplen con los requisitos pueden acceder además al Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Para septiembre de 2026, el monto informado es de aproximadamente $58.098 por hijo.

Este adicional se acredita junto con las prestaciones correspondientes y tiene como objetivo contribuir a la alimentación y nutrición durante los primeros años de vida.

Por ejemplo, una familia con un hijo de hasta 3 años que cobra AUH y Tarjeta Alimentar podría recibir:

AUH: $123.224,80

Tarjeta Alimentar: $72.250

Complemento Leche: $58.098

Total estimado: $253.572,80.

Calendario AUH y AUE septiembre 2026