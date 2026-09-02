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ANSES: cuánto podés cobrar en septiembre por AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

La AUH aumenta un 2,11% en septiembre y se suma a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche para los hogares que cumplen con los requisitos. Cuánto recibe una familia según la cantidad de hijos y quiénes pueden acceder al refuerzo de hasta 3 años.

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El incremento llevará el monto bruto de la AUH a $154.031 por hijo. Sin embargo, los titulares reciben mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga posteriormente, una vez presentada la Libreta AUH.

A este monto pueden sumarse otros beneficios destinados a los hogares que cumplen con las condiciones establecidas: la Tarjeta Alimentar y, en el caso de los niños de hasta 3 años, el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

AUH septiembre 2026: cuánto se cobra por hijo

Con la actualización del 2,11%, la AUH queda establecida en:

  • Monto bruto: $154.031 por hijo.
  • 20% retenido: $30.806,20.
  • 80% de cobro mensual: $123.224,80 por hijo.

El 20% retenido se acumula y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Tarjeta Alimentar: cuánto suma en septiembre

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a quienes cumplen con los requisitos y tiene montos determinados según la cantidad de hijos.

En septiembre, los valores son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

Este monto se suma al dinero correspondiente a la AUH y no requiere realizar un trámite específico para solicitar la Tarjeta Alimentar cuando el beneficiario ya cumple con las condiciones de acceso.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH y Tarjeta Alimentar

Al sumar el monto mensual de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los ingresos varían de acuerdo con la cantidad de hijos.

  • Para una familia con un hijo, el cálculo es:

$123.224,80 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $195.474,80.

  • En el caso de una familia con dos hijos:

$246.449,60 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $359.748,60.

  • Mientras que una familia con tres hijos puede recibir:

$369.674,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $519.099,40.

Estos valores corresponden al cobro mensual directo de la AUH más la Tarjeta Alimentar y pueden variar si el grupo familiar percibe otros complementos.

Complemento Leche: quiénes reciben el adicional

Las familias que tienen niños de hasta 3 años inclusive y cumplen con los requisitos pueden acceder además al Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Para septiembre de 2026, el monto informado es de aproximadamente $58.098 por hijo.

Este adicional se acredita junto con las prestaciones correspondientes y tiene como objetivo contribuir a la alimentación y nutrición durante los primeros años de vida.

Por ejemplo, una familia con un hijo de hasta 3 años que cobra AUH y Tarjeta Alimentar podría recibir:

  • AUH: $123.224,80
  • Tarjeta Alimentar: $72.250
  • Complemento Leche: $58.098

Total estimado: $253.572,80.

Calendario AUH y AUE septiembre 2026

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

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