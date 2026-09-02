La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre de 2026 un aumento del 2,11% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), de acuerdo con la actualización por movilidad.
La AUH aumenta un 2,11% en septiembre y se suma a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche para los hogares que cumplen con los requisitos. Cuánto recibe una familia según la cantidad de hijos y quiénes pueden acceder al refuerzo de hasta 3 años.
ANSES: cuánto podés cobrar en septiembre por AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre de 2026 un aumento del 2,11% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), de acuerdo con la actualización por movilidad.
El incremento llevará el monto bruto de la AUH a $154.031 por hijo. Sin embargo, los titulares reciben mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga posteriormente, una vez presentada la Libreta AUH.
A este monto pueden sumarse otros beneficios destinados a los hogares que cumplen con las condiciones establecidas: la Tarjeta Alimentar y, en el caso de los niños de hasta 3 años, el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
Con la actualización del 2,11%, la AUH queda establecida en:
El 20% retenido se acumula y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.
La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a quienes cumplen con los requisitos y tiene montos determinados según la cantidad de hijos.
En septiembre, los valores son:
Este monto se suma al dinero correspondiente a la AUH y no requiere realizar un trámite específico para solicitar la Tarjeta Alimentar cuando el beneficiario ya cumple con las condiciones de acceso.
Al sumar el monto mensual de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los ingresos varían de acuerdo con la cantidad de hijos.
$123.224,80 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $195.474,80.
$246.449,60 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $359.748,60.
$369.674,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $519.099,40.
Estos valores corresponden al cobro mensual directo de la AUH más la Tarjeta Alimentar y pueden variar si el grupo familiar percibe otros complementos.
Las familias que tienen niños de hasta 3 años inclusive y cumplen con los requisitos pueden acceder además al Complemento Leche del Plan 1000 Días.
Para septiembre de 2026, el monto informado es de aproximadamente $58.098 por hijo.
Este adicional se acredita junto con las prestaciones correspondientes y tiene como objetivo contribuir a la alimentación y nutrición durante los primeros años de vida.
Por ejemplo, una familia con un hijo de hasta 3 años que cobra AUH y Tarjeta Alimentar podría recibir:
Total estimado: $253.572,80.