En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
PAMI
PREVISIONALES

El importante anuncio de PAMI para todos los jubilados

En un contexto donde el acceso a la salud bucal sigue siendo un desafío para muchos adultos mayores, el PAMI decidió profundizar una de sus políticas más valoradas: la cobertura odontológica sin costo para jubilados y pensionados. A través del programa “Sonrisa Mayor”, el organismo busca garantizar controles, tratamientos y seguimiento profesional de manera accesible, con un sistema que promete ser ágil y sencillo.

El importante anuncio de PAMI para todos los jubilados

En un contexto donde el acceso a la salud bucal sigue siendo un desafío para muchos adultos mayores, el PAMI decidió profundizar una de sus políticas más valoradas: la cobertura odontológica sin costo para jubilados y pensionados. A través del programa “Sonrisa Mayor”, el organismo busca garantizar controles, tratamientos y seguimiento profesional de manera accesible, con un sistema que promete ser ágil y sencillo.

Leé también Milei y ANSES anunciaron un importante cambio para jubilados
milei y anses anunciaron un importante cambio para jubilados

La iniciativa, que se mantiene activa durante 2026, se posiciona como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de millones de afiliados, especialmente en una etapa donde la salud bucodental suele deteriorarse por factores propios de la edad, enfermedades crónicas o dificultades económicas.

Un programa que apunta a la prevención y al tratamiento integral

El plan “Sonrisa Mayor” no se limita a resolver urgencias. Según explicaron desde el organismo, el objetivo central es abordar la salud bucal de manera integral, combinando prevención, diagnóstico temprano y tratamientos específicos.

Esto implica que los afiliados pueden acceder a controles periódicos, detectar problemas a tiempo y evitar complicaciones mayores. La salud bucodental no solo impacta en la estética o en la alimentación, sino también en enfermedades sistémicas, como problemas cardiovasculares o infecciones.

En ese sentido, desde el PAMI remarcan que la boca es una puerta de entrada al estado general del organismo, y por eso el programa fue diseñado con una mirada amplia y sostenida en el tiempo.

Cómo funciona el sistema de atención

Uno de los pilares del programa es la figura del odontólogo de cabecera, un profesional que cumple un rol similar al médico clínico en otros esquemas de atención.

El circuito comienza cuando el afiliado solicita un turno para una primera consulta. Allí, el especialista realiza una evaluación completa del estado bucal del paciente. Ese diagnóstico inicial es clave, ya que permite definir los pasos a seguir.

En función de los resultados, pueden darse distintos escenarios:

  • Inicio de un tratamiento dentro del mismo consultorio

  • Derivación a un especialista para prácticas más complejas

  • Solicitud de estudios complementarios

  • Seguimiento periódico sin intervención inmediata

Este modelo busca evitar la fragmentación del sistema y garantizar un acompañamiento continuo del paciente, algo especialmente importante en adultos mayores.

Qué tratamientos están incluidos en la cobertura

El programa contempla un abanico amplio de prestaciones odontológicas, diseñadas para cubrir tanto necesidades básicas como intervenciones más complejas.

Entre los servicios disponibles se destacan:

  • Tratamientos de endodoncia (tratamiento de conducto)

  • Atención de urgencias dentales, como infecciones o dolor agudo

  • Rehabilitación bucal, incluyendo prótesis en determinados casos

  • Prácticas odontológicas complejas, según evaluación profesional

  • Diagnóstico por imágenes, fundamental para detectar patologías

Estas prestaciones forman parte de una estrategia que apunta a reducir las barreras económicas que muchas veces impiden el acceso a la odontología, una de las especialidades más costosas dentro del sistema de salud.

Además, el enfoque no es únicamente curativo. La prevención ocupa un lugar central, con controles regulares que permiten anticiparse a enfermedades frecuentes como caries, gingivitis o periodontitis.

Atención domiciliaria: una respuesta para casos especiales

Uno de los aspectos más destacados del programa es la posibilidad de acceder a atención odontológica a domicilio, un servicio clave para quienes no pueden trasladarse.

Este beneficio está orientado a:

  • Afiliados con movilidad reducida

  • Personas que viven en geriátricos o instituciones

  • Pacientes que requieren cuidados especiales

  • Casos que necesitan anestesia o monitoreo clínico

En estas situaciones, el sistema contempla la intervención de profesionales capacitados para trabajar en contextos complejos, garantizando la seguridad del paciente.

Este punto resulta fundamental, ya que muchos jubilados quedan fuera del sistema tradicional por dificultades físicas o logísticas. Con esta modalidad, el PAMI busca incluir a los sectores más vulnerables dentro de la cobertura efectiva.

Paso a paso: cómo acceder al programa

El acceso al programa fue diseñado para ser lo más simple posible, evitando trámites engorrosos o demoras innecesarias.

El procedimiento básico es el siguiente:

  • Solicitar un turno con un odontólogo de cabecera

  • Realizar la consulta inicial y recibir un diagnóstico

  • En caso de ser necesario, obtener una derivación

  • Elegir un prestador dentro de la cartilla médica

  • Coordinar el turno para el tratamiento correspondiente

Los afiliados pueden consultar la cartilla actualizada y seleccionar profesionales según su ubicación y disponibilidad.

Canales de atención y herramientas digitales

Para facilitar el acceso, el organismo dispone de múltiples vías de contacto. Una de las principales es la línea telefónica 138, conocida como “PAMI Escucha y Responde”, que funciona durante las 24 horas.

Además, los afiliados pueden gestionar trámites y consultas a través de herramientas digitales como:

  • La cartilla médica online

  • La aplicación Mi PAMI

Desde estas plataformas es posible buscar prestadores, solicitar turnos y acceder a información actualizada sobre el programa.

La digitalización de estos servicios representa un avance importante, aunque todavía convive con canales tradicionales para quienes no manejan tecnología.

El impacto en la calidad de vida de los jubilados

El acceso a tratamientos odontológicos gratuitos puede generar un cambio significativo en la vida cotidiana de los adultos mayores.

Una buena salud bucal permite mejorar la alimentación, la autoestima y la comunicación, tres aspectos fundamentales para el bienestar general. A su vez, evita complicaciones médicas que pueden derivarse de infecciones o problemas no tratados.

En muchos casos, los jubilados postergan consultas odontológicas por cuestiones económicas. Programas como “Sonrisa Mayor” buscan revertir esa situación y garantizar un derecho básico: el acceso a la salud.

Un enfoque que combina inclusión y prevención

El relanzamiento y fortalecimiento de este programa refleja una política orientada a la inclusión sanitaria, con foco en uno de los sectores más sensibles de la población.

Al integrar prevención, diagnóstico y tratamiento dentro de un mismo esquema, el PAMI apunta a reducir desigualdades y mejorar indicadores de salud en el largo plazo.

La clave estará en la implementación efectiva, la disponibilidad de turnos y la calidad de los prestadores, factores que históricamente han generado reclamos en el sistema.

Una herramienta clave en el sistema de salud para adultos mayores

En definitiva, el programa “Sonrisa Mayor” se consolida como una de las iniciativas más relevantes dentro de la cobertura del PAMI en 2026.

Con una propuesta que combina gratuidad, accesibilidad y seguimiento profesional, el plan busca atender una necesidad histórica en la población jubilada: el acceso a la odontología.

A medida que avance su implementación, será fundamental monitorear su alcance real y la respuesta del sistema, pero todo indica que se trata de un paso importante hacia una atención más integral.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados PAMI
Notas relacionadas
Jubilados y pensionados pueden dejar de pagar un impuesto clave: cuáles son los requisitos
Se confirmó una gran noticia para jubilados: vuelven los medicamentos gratis del PAMI
ANSES confirma el aumento y actualiza haberes de jubilados en abril 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar