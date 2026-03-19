El importante anuncio de PAMI para todos los jubilados

En ese sentido, desde el PAMI remarcan que la boca es una puerta de entrada al estado general del organismo, y por eso el programa fue diseñado con una mirada amplia y sostenida en el tiempo.

Cómo funciona el sistema de atención

Uno de los pilares del programa es la figura del odontólogo de cabecera, un profesional que cumple un rol similar al médico clínico en otros esquemas de atención.

El circuito comienza cuando el afiliado solicita un turno para una primera consulta. Allí, el especialista realiza una evaluación completa del estado bucal del paciente. Ese diagnóstico inicial es clave, ya que permite definir los pasos a seguir.

En función de los resultados, pueden darse distintos escenarios:

Inicio de un tratamiento dentro del mismo consultorio

Derivación a un especialista para prácticas más complejas

Solicitud de estudios complementarios

Seguimiento periódico sin intervención inmediata

Este modelo busca evitar la fragmentación del sistema y garantizar un acompañamiento continuo del paciente, algo especialmente importante en adultos mayores.

Qué tratamientos están incluidos en la cobertura

El programa contempla un abanico amplio de prestaciones odontológicas, diseñadas para cubrir tanto necesidades básicas como intervenciones más complejas.

Entre los servicios disponibles se destacan:

Tratamientos de endodoncia (tratamiento de conducto)

Atención de urgencias dentales , como infecciones o dolor agudo

Rehabilitación bucal , incluyendo prótesis en determinados casos

Prácticas odontológicas complejas , según evaluación profesional

Diagnóstico por imágenes, fundamental para detectar patologías

Estas prestaciones forman parte de una estrategia que apunta a reducir las barreras económicas que muchas veces impiden el acceso a la odontología, una de las especialidades más costosas dentro del sistema de salud.

Además, el enfoque no es únicamente curativo. La prevención ocupa un lugar central, con controles regulares que permiten anticiparse a enfermedades frecuentes como caries, gingivitis o periodontitis.

Atención domiciliaria: una respuesta para casos especiales

Uno de los aspectos más destacados del programa es la posibilidad de acceder a atención odontológica a domicilio, un servicio clave para quienes no pueden trasladarse.

Este beneficio está orientado a:

Afiliados con movilidad reducida

Personas que viven en geriátricos o instituciones

Pacientes que requieren cuidados especiales

Casos que necesitan anestesia o monitoreo clínico

En estas situaciones, el sistema contempla la intervención de profesionales capacitados para trabajar en contextos complejos, garantizando la seguridad del paciente.

Este punto resulta fundamental, ya que muchos jubilados quedan fuera del sistema tradicional por dificultades físicas o logísticas. Con esta modalidad, el PAMI busca incluir a los sectores más vulnerables dentro de la cobertura efectiva.

Paso a paso: cómo acceder al programa

El acceso al programa fue diseñado para ser lo más simple posible, evitando trámites engorrosos o demoras innecesarias.

El procedimiento básico es el siguiente:

Solicitar un turno con un odontólogo de cabecera

Realizar la consulta inicial y recibir un diagnóstico

En caso de ser necesario, obtener una derivación

Elegir un prestador dentro de la cartilla médica

Coordinar el turno para el tratamiento correspondiente

Los afiliados pueden consultar la cartilla actualizada y seleccionar profesionales según su ubicación y disponibilidad.

Canales de atención y herramientas digitales

Para facilitar el acceso, el organismo dispone de múltiples vías de contacto. Una de las principales es la línea telefónica 138, conocida como “PAMI Escucha y Responde”, que funciona durante las 24 horas.

Además, los afiliados pueden gestionar trámites y consultas a través de herramientas digitales como:

La cartilla médica online

La aplicación Mi PAMI

Desde estas plataformas es posible buscar prestadores, solicitar turnos y acceder a información actualizada sobre el programa.

La digitalización de estos servicios representa un avance importante, aunque todavía convive con canales tradicionales para quienes no manejan tecnología.

El impacto en la calidad de vida de los jubilados

El acceso a tratamientos odontológicos gratuitos puede generar un cambio significativo en la vida cotidiana de los adultos mayores.

Una buena salud bucal permite mejorar la alimentación, la autoestima y la comunicación, tres aspectos fundamentales para el bienestar general. A su vez, evita complicaciones médicas que pueden derivarse de infecciones o problemas no tratados.

En muchos casos, los jubilados postergan consultas odontológicas por cuestiones económicas. Programas como “Sonrisa Mayor” buscan revertir esa situación y garantizar un derecho básico: el acceso a la salud.

Un enfoque que combina inclusión y prevención

El relanzamiento y fortalecimiento de este programa refleja una política orientada a la inclusión sanitaria, con foco en uno de los sectores más sensibles de la población.

Al integrar prevención, diagnóstico y tratamiento dentro de un mismo esquema, el PAMI apunta a reducir desigualdades y mejorar indicadores de salud en el largo plazo.

La clave estará en la implementación efectiva, la disponibilidad de turnos y la calidad de los prestadores, factores que históricamente han generado reclamos en el sistema.

Una herramienta clave en el sistema de salud para adultos mayores

En definitiva, el programa “Sonrisa Mayor” se consolida como una de las iniciativas más relevantes dentro de la cobertura del PAMI en 2026.

Con una propuesta que combina gratuidad, accesibilidad y seguimiento profesional, el plan busca atender una necesidad histórica en la población jubilada: el acceso a la odontología.

A medida que avance su implementación, será fundamental monitorear su alcance real y la respuesta del sistema, pero todo indica que se trata de un paso importante hacia una atención más integral.