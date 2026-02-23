El testimonio clave de una vecina que podría cambiar el rumbo del juicio contra Felipe Pettinato

Szeta agregó: "No es lo mismo que veníamos barajando desde el inicio. Fijate la diferencia con lo que dice la familia de Melchor Rodrigo. Acá tenés una vecina que está al lado, que está obligada a decir verdad porque si miente va a presa, que está diciendo que Felipe Pettinato pidió ayuda. Hay una frase más que sumo, que nos dan desde adentro, dicen: 'Pettinato estaba en el piso, gritando, diciendo que había una persona adentro'".

Este nuevo testimonio abre un capítulo distinto en el juicio, ya que contradice versiones previas y podría ser determinante en la evaluación de la conducta de Pettinato durante la tragedia.

Embed

La imagen de Felipe Pettinato en pleno juicio por la muerte de Melchor Rodrigo

En Lape Club Social (América TV) mostaron la primera imagen de Felipe Pettinato en el juicio oral por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrido hace casi cuatro años.

La audiencia se realiza de manera virtual y allí se lo pudo ver con el pelo corto, mientras en el estudio Paula Varela sumaba un dato clave: "Estoy hablando con Tamara, la hermana de Felipe, y dice que está ahí con él, que lo está acompañando".

El momento más llamativo se dio cuando el tribunal le pidió que se presente. Mauro Szeta relató: "Cuatro o cinco frases que acaba de decir Felipe Pettinato que tienen que ver con el momento en el que el tribunal le dice: 'Présentese, nombre, apellido, quién es usted' y demás".

Las preguntas de rutina derivaron en una confesión inesperada. "Le preguntaron: '¿Usted tiene algún tipo de enfermedad?' Son preguntas de rutina cuando presenta el tribunal al imputado. Dice: 'He sido adicto, he consumido cocaína, psicofármacos, opioides hace dos años que no consumo nada', y cuenta que está en un tratamiento ambulatorio en la localidad bonaerense de Bulogne. A partir de ahí, se niega a declarar", detalló Szeta.

El periodista explicó que Pettinato aprovechó ese espacio para hablar de su vida personal: "En general son muy cortas esas frases. El tribunal le dice 'nombre, apellido', muy cortito, pero él aprovechó para decir otras cosas más. Dijo: 'Yo soy artista. Hice canto, hice danza', menciona a su exmujer, a su hija de 7 años".

También dio precisiones sobre su presente: "Dice que vive actualmente en un departamento de su hermano en la calle Moldes y que hasta hace poco hizo un programa de streaming".

Más allá de esos datos, lo que quedó en el centro del debate fue su referencia a las adicciones. "Me quedo con la cuestión de la adicción porque se va a discutir en este juicio si aquella madrugada en la que el neurólogo Melchor Rodrigo muere en el incendio en la casa de Felipe Pettinato hubo o no consumo de estupefacientes", explicó Szeta.

El contraste resulta clave: "Dice 'hace dos años no consumo', hace cuatro, cuando fueron los hechos, sí estaba en consumo", remarcó el periodista, anticipando que esa será una de las cuestiones centrales en el proceso judicial.