La suba no requiere trámites adicionales y define los valores base que se utilizarán para las liquidaciones del primer mes del año.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026?

Con el incremento del 2,5%, la jubilación mínima pasa a $349.303,33. Si el Gobierno nacional vuelve a confirmar el bono extraordinario de $70.000, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.303,33

PUAM: $349.443,60

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.523,04

El refuerzo extraordinario, en caso de oficializarse, estaría nuevamente dirigido a los haberes más bajos del sistema previsional.

¿Cuáles son los nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026?

Las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento de enero 2026. En la AUH, ANSES continúa pagando el 80% mensual, mientras que el 20% restante se liquida luego de presentar la Libreta AUH.

Montos vigentes:

AUH: $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

SUAF primer tramo: $61.252

SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

¿Cuándo paga ANSES en enero 2026 según cada prestación?

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran desde la segunda semana de enero, entre el 12 y el 22, según la terminación del DNI.

Quienes perciben haberes superiores a la mínima lo harán entre el 23 y el 29 de enero.

Las Pensiones No Contributivas se abonan desde los primeros días del mes, con fechas que van del 9 al 15 de enero, también organizadas por terminación de documento.

Cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos en enero 2026

calendario .jpg Enero 2026: ANSES activa su primer aumento y define fechas de cobro

ANSES informó que los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes desde la segunda semana de enero, según terminación de DNI:

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se extenderá hacia el cierre del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán desde los primeros días del mes, según terminación del documento:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero