Enero 2026: ANSES activa su primer aumento y define fechas de cobro

ANSES inicia enero 2026 con el primer aumento del año y un esquema de pagos confirmado para jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización redefine los valores que cobrarán los beneficiarios desde el comienzo del nuevo calendario mensual.
El aumento de enero 2026 se aplica tras la publicación del último dato de inflación. Según el INDEC, el IPC de noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se utiliza como referencia para el ajuste mensual previsto por la Ley de Movilidad vigente.
Con este incremento, ANSES establece nuevos montos para jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF, y fija el cronograma de pagos diferenciando por tipo de prestación y terminación del DNI.
El aumento de ANSES en enero 2026 es del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre informada por el INDEC. Este mecanismo de actualización mensual alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, y se aplica de forma automática.
La suba no requiere trámites adicionales y define los valores base que se utilizarán para las liquidaciones del primer mes del año.
Con el incremento del 2,5%, la jubilación mínima pasa a $349.303,33. Si el Gobierno nacional vuelve a confirmar el bono extraordinario de $70.000, los ingresos quedarían de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $419.303,33
PUAM: $349.443,60
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.523,04
El refuerzo extraordinario, en caso de oficializarse, estaría nuevamente dirigido a los haberes más bajos del sistema previsional.
Las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento de enero 2026. En la AUH, ANSES continúa pagando el 80% mensual, mientras que el 20% restante se liquida luego de presentar la Libreta AUH.
Montos vigentes:
AUH: $125.529,58
AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
SUAF primer tramo: $61.252
SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02
Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33
Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran desde la segunda semana de enero, entre el 12 y el 22, según la terminación del DNI.
Quienes perciben haberes superiores a la mínima lo harán entre el 23 y el 29 de enero.
Las Pensiones No Contributivas se abonan desde los primeros días del mes, con fechas que van del 9 al 15 de enero, también organizadas por terminación de documento.
ANSES informó que los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes desde la segunda semana de enero, según terminación de DNI:
Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se extenderá hacia el cierre del mes:
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán desde los primeros días del mes, según terminación del documento: