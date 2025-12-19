En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
enero
INFORMACIÓN CLAVE

Enero 2026: ANSES activa su primer aumento y define fechas de cobro

ANSES pone en marcha enero 2026 con definiciones que impactan en millones de prestaciones. El primer aumento del año, los montos actualizados y el calendario oficial marcan un inicio con cifras y fechas que ya empiezan a ordenarse

ANSES inicia enero 2026 con el primer aumento del año y un esquema de pagos confirmado para jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización redefine los valores que cobrarán los beneficiarios desde el comienzo del nuevo calendario mensual.

El aumento de enero 2026 se aplica tras la publicación del último dato de inflación. Según el INDEC, el IPC de noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se utiliza como referencia para el ajuste mensual previsto por la Ley de Movilidad vigente.

Con este incremento, ANSES establece nuevos montos para jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF, y fija el cronograma de pagos diferenciando por tipo de prestación y terminación del DNI.

¿De cuánto es el aumento de ANSES en enero 2026 y cómo se define?

ANSES_Libreta
El aumento de ANSES en enero 2026 es del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre informada por el INDEC. Este mecanismo de actualización mensual alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, y se aplica de forma automática.

La suba no requiere trámites adicionales y define los valores base que se utilizarán para las liquidaciones del primer mes del año.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026?

Con el incremento del 2,5%, la jubilación mínima pasa a $349.303,33. Si el Gobierno nacional vuelve a confirmar el bono extraordinario de $70.000, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.303,33

  • PUAM: $349.443,60

  • Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.523,04

El refuerzo extraordinario, en caso de oficializarse, estaría nuevamente dirigido a los haberes más bajos del sistema previsional.

¿Cuáles son los nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026?

Las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento de enero 2026. En la AUH, ANSES continúa pagando el 80% mensual, mientras que el 20% restante se liquida luego de presentar la Libreta AUH.

Montos vigentes:

  • AUH: $125.529,58

  • AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

  • SUAF primer tramo: $61.252

  • SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02

  • Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

¿Cuándo paga ANSES en enero 2026 según cada prestación?

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran desde la segunda semana de enero, entre el 12 y el 22, según la terminación del DNI.

Quienes perciben haberes superiores a la mínima lo harán entre el 23 y el 29 de enero.

Las Pensiones No Contributivas se abonan desde los primeros días del mes, con fechas que van del 9 al 15 de enero, también organizadas por terminación de documento.

Cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos en enero 2026

calendario .jpg
ANSES informó que los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes desde la segunda semana de enero, según terminación de DNI:

  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se extenderá hacia el cierre del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán desde los primeros días del mes, según terminación del documento:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

