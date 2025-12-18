Enero 2026 arranca con aumento de ANSES: cifras y fechas de cobro confirmadas

La suba se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, y alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema previsional y de asignaciones familiares.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026?

Con el aumento del 2,5%, la jubilación mínima pasa a $349.303,33. En caso de que el Gobierno confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.303,33 + $70.000 = $419.303,33

PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $314.523,04

El refuerzo extraordinario, de confirmarse, volvería a estar destinado exclusivamente a los haberes más bajos.

¿Cuáles son los nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026?

Las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento de enero 2026. En el caso de la AUH, ANSES continúa pagando el 80% mensual, mientras que el 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH.

Montos vigentes desde enero:

AUH: $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

SUAF – primer tramo: $61.252

SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026?

Haberes mínimos:

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Haberes superiores a la mínima:

DNI 0 y 1: 23 de enero

DNI 2 y 3: 26 de enero

DNI 4 y 5: 27 de enero

DNI 6 y 7: 28 de enero

DNI 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC):