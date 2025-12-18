En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
enero
BUENAS NOTICIAS

Enero 2026 arranca con aumento de ANSES: cifras y fechas de cobro confirmadas

ANSES activó el primer esquema del año con aumento en enero 2026, montos actualizados y calendario definido. Jubilaciones, pensiones y asignaciones entran en una nueva etapa que ya tiene fechas, cifras y condiciones confirmadas.

Enero 2026 arranca con aumento ANSES: cifras clave y calendario ya confirmado

Enero 2026 arranca con aumento ANSES: cifras clave y calendario ya confirmado

ANSES inicia enero 2026 con el primer aumento del año y un cronograma de pagos ya confirmado para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. La actualización impacta sobre jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF, y redefine los valores de referencia para todo el sistema.

Leé también ANSES lanzó una alerta urgente y puso en guardia a millones de jubilados
ANSES lanzó una alerta urgente y puso en guardia a millones de jubilados

El aumento de enero 2026 se calcula a partir del último dato oficial de inflación. Según el INDEC, el IPC de noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se aplica bajo la actual Ley de Movilidad para actualizar las prestaciones que paga ANSES.

Con este ajuste, el organismo no solo establece nuevos montos sino que también ordena el calendario de cobros del primer mes del año, diferenciando fechas según tipo de prestación y terminación del DNI.

¿De cuánto es el aumento de ANSES en enero 2026 y cómo se calcula?

El aumento de ANSES en enero 2026 es del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre medida por el INDEC. Este mecanismo de actualización mensual rige para jubilaciones, pensiones y asignaciones, y busca mantener el poder adquisitivo frente a la suba de precios.

La suba se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, y alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema previsional y de asignaciones familiares.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026?

ANSES 45
Enero 2026 arranca con aumento ANSES: cifras clave y calendario ya confirmado

Enero 2026 arranca con aumento ANSES: cifras clave y calendario ya confirmado

Con el aumento del 2,5%, la jubilación mínima pasa a $349.303,33. En caso de que el Gobierno confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.303,33 + $70.000 = $419.303,33

  • PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

  • PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $314.523,04

El refuerzo extraordinario, de confirmarse, volvería a estar destinado exclusivamente a los haberes más bajos.

¿Cuáles son los nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026?

Las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento de enero 2026. En el caso de la AUH, ANSES continúa pagando el 80% mensual, mientras que el 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH.

Montos vigentes desde enero:

  • AUH: $125.529,58

  • AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

  • SUAF – primer tramo: $61.252

  • SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02

  • Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026?

Haberes mínimos:

  • DNI 1: 12 de enero

  • DNI 2: 13 de enero

  • DNI 3: 14 de enero

  • DNI 4: 15 de enero

  • DNI 5: 16 de enero

  • DNI 6: 19 de enero

  • DNI 7: 20 de enero

  • DNI 8: 21 de enero

  • DNI 9: 22 de enero

Haberes superiores a la mínima:

  • DNI 0 y 1: 23 de enero

  • DNI 2 y 3: 26 de enero

  • DNI 4 y 5: 27 de enero

  • DNI 6 y 7: 28 de enero

  • DNI 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI 0 y 1: 9 de enero

  • DNI 2 y 3: 12 de enero

  • DNI 4 y 5: 13 de enero

  • DNI 6 y 7: 14 de enero

  • DNI 8 y 9: 15 de enero

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES enero Aumento
Notas relacionadas
La AUH de ANSES suma un refuerzo de $47.340 por hijo, cómo acceder
ANSES liquida AUH se liquida en diciembre con pagos adicionales
El aumento que ANSES ya confirmó para los beneficiarios de AUH a partir de enero

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar