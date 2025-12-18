Enero 2026 arranca con aumento de ANSES: cifras y fechas de cobro confirmadas
ANSES activó el primer esquema del año con aumento en enero 2026, montos actualizados y calendario definido. Jubilaciones, pensiones y asignaciones entran en una nueva etapa que ya tiene fechas, cifras y condiciones confirmadas.
ANSES inicia enero 2026 con el primer aumento del año y un cronograma de pagos ya confirmado para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. La actualización impacta sobre jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF, y redefine los valores de referencia para todo el sistema.
El aumento de enero 2026 se calcula a partir del último dato oficial de inflación. Según el INDEC, el IPC de noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se aplica bajo la actual Ley de Movilidad para actualizar las prestaciones que paga ANSES.
Con este ajuste, el organismo no solo establece nuevos montos sino que también ordena el calendario de cobros del primer mes del año, diferenciando fechas según tipo de prestación y terminación del DNI.
¿De cuánto es el aumento de ANSES en enero 2026 y cómo se calcula?
El aumento de ANSES en enero 2026 es del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre medida por el INDEC. Este mecanismo de actualización mensual rige para jubilaciones, pensiones y asignaciones, y busca mantener el poder adquisitivo frente a la suba de precios.
La suba se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, y alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema previsional y de asignaciones familiares.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026?
Con el aumento del 2,5%, la jubilación mínima pasa a $349.303,33. En caso de que el Gobierno confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, los ingresos quedarían de la siguiente manera:
PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $314.523,04
El refuerzo extraordinario, de confirmarse, volvería a estar destinado exclusivamente a los haberes más bajos.
¿Cuáles son los nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026?
Las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento de enero 2026. En el caso de la AUH, ANSES continúa pagando el 80% mensual, mientras que el 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH.
Montos vigentes desde enero:
AUH:$125.529,58
AUH por hijo con discapacidad:$408.697,46
SUAF – primer tramo:$61.252
SUAF por hijo con discapacidad:$199.433,02
Pensión para Madres de 7 Hijos:$349.303,33
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026?