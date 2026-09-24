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Confirman un nuevo bono proporcional para jubilados de ANSES en octubre 2026

El organismo previsional inició la liquidación del refuerzo proporcional para quienes perciben más de $428.633,20, garantizando un piso consolidado de ingresos según las escalas oficiales.

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A través del Decreto 824/2026, el Gobierno nacional estableció que este grupo percibirá un bono proporcional de hasta $70.000 para completar el techo mensual de $498.633,20 de bolsillo, liquidando el monto directamente en las cuentas bancarias según la terminación de DNI.

¿Cómo se calcula el bono variable de ANSES en septiembre?

El cálculo del refuerzo económico se determina restando el haber básico individual del tope fijado en $498.633,20. De este modo, los jubilados no perciben los $70.000 completos -reservados para el haber mínimo de $428.633,20- sino una suma compensatoria para equiparar el techo oficial.

¿Cuánto cobran de bolsillo los jubilados según sus haberes?

La liquidez neta acreditada en la cuenta bancaria de cada beneficiario se desglosa según las siguientes escalas salariales de ingresos:

  • Haber de $440.000,00: recibe un bono de $58.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20).

  • Haber de $450.000,00: recibe un bono de $48.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20).

  • Haber de $470.000,00: recibe un bono de $28.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20).

  • Haber de $490.000,00: recibe un bono de $8.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20).

  • Haberes de $498.633,20 o superiores: no perciben bono extraordinario.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono

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¿Quiénes quedan excluidos del cobro del refuerzo económico?

Todos los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos haberes mensuales igualen o superen el límite de $498.633,20 no quedan contemplados en la asignación del adicional, cobrando únicamente la prestación previsional que les corresponde.

¿Dónde consultar el recibo de sueldo con el desglose del bono?

Los beneficiarios pueden verificar el detalle liquidado de su haber y el proporcional del bono ingresando a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Liquidación de Haberes.

Calendario de cobro restante de septiembre por DNI

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES: Puso en marcha el cronograma de cobros de septiembre para jubilados y pensionados.
  • Bono de hasta $70.000: Se liquida un refuerzo proporcional para quienes no alcanzan el haber mínimo de $498.633,20.
  • Consultas y fechas: El detalle se verifica en Mi ANSES; el calendario de pago se extiende hasta el 28 de septiembre según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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