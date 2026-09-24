Confirman un nuevo bono proporcional para jubilados de ANSES en octubre 2026

Haber de $440.000,00: recibe un bono de $58.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20 ).

Haber de $450.000,00: recibe un bono de $48.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20 ).

Haber de $470.000,00: recibe un bono de $28.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20 ).

Haber de $490.000,00: recibe un bono de $8.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20 ).

Haberes de $498.633,20 o superiores: no perciben bono extraordinario.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono

¿Quiénes quedan excluidos del cobro del refuerzo económico?

Todos los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos haberes mensuales igualen o superen el límite de $498.633,20 no quedan contemplados en la asignación del adicional, cobrando únicamente la prestación previsional que les corresponde.

¿Dónde consultar el recibo de sueldo con el desglose del bono?

Los beneficiarios pueden verificar el detalle liquidado de su haber y el proporcional del bono ingresando a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Liquidación de Haberes.

Calendario de cobro restante de septiembre por DNI