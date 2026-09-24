La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la segunda etapa del cronograma de cobros de septiembre de 2026 destinada a los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo.
El organismo previsional inició la liquidación del refuerzo proporcional para quienes perciben más de $428.633,20, garantizando un piso consolidado de ingresos según las escalas oficiales.
Confirman un nuevo bono proporcional para jubilados de ANSES en octubre 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la segunda etapa del cronograma de cobros de septiembre de 2026 destinada a los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo.
A través del Decreto 824/2026, el Gobierno nacional estableció que este grupo percibirá un bono proporcional de hasta $70.000 para completar el techo mensual de $498.633,20 de bolsillo, liquidando el monto directamente en las cuentas bancarias según la terminación de DNI.
El cálculo del refuerzo económico se determina restando el haber básico individual del tope fijado en $498.633,20. De este modo, los jubilados no perciben los $70.000 completos -reservados para el haber mínimo de $428.633,20- sino una suma compensatoria para equiparar el techo oficial.
La liquidez neta acreditada en la cuenta bancaria de cada beneficiario se desglosa según las siguientes escalas salariales de ingresos:
Haber de $440.000,00: recibe un bono de $58.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20).
Haber de $450.000,00: recibe un bono de $48.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20).
Haber de $470.000,00: recibe un bono de $28.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20).
Haber de $490.000,00: recibe un bono de $8.633,20 (Total de bolsillo: $498.633,20).
Haberes de $498.633,20 o superiores: no perciben bono extraordinario.
Todos los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos haberes mensuales igualen o superen el límite de $498.633,20 no quedan contemplados en la asignación del adicional, cobrando únicamente la prestación previsional que les corresponde.
Los beneficiarios pueden verificar el detalle liquidado de su haber y el proporcional del bono ingresando a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Liquidación de Haberes.
DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre