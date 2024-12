Exclusiones de ANSES y Mieles: ¿Quiénes se quedan sin subsidio en diciembre de 2024?

¿Qué es el Programa Hogar y a quiénes está destinado?

El Programa Hogar de ANSES es un subsidio destinado a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural y necesitan adquirir garrafas de gas. Esta ayuda económica busca aliviar el peso de los costos energéticos en los hogares más vulnerables. No obstante, no todos califican para recibir este subsidio, y cumplir con los requisitos es fundamental para evitar sorpresas al final del año.