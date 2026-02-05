Febrero clave para jubilados y PNC de ANSES: cuánto se cobra y cuándo
ANSES activa en febrero un esquema que impacta de lleno en jubilados y PNC, con aumentos por inflación, bonos que siguen vigentes y un calendario ajustado por feriados. Cómo se combinan los montos y qué cambia en el cobro.
Los jubilados de ANSES y beneficiarios de las PNC arrancan febrero con una actualización que modifica el ingreso mensual y el cronograma de pagos. El organismo previsional aplica un aumento alineado con la inflación y mantiene refuerzos clave para los haberes más bajos.
En este escenario, jubilados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) ya cuentan con montos definidos y fechas confirmadas para cobrar en febrero, en un mes atravesado por feriados que obligaron a reordenar el calendario habitual.
El ajuste responde al esquema de movilidad mensual, vigente desde 2024, que actualiza jubilaciones y pensiones según la evolución de los precios. El impacto final depende no solo del porcentaje aplicado, sino también de la continuidad del bono extraordinario.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en febrero 2026
Con el aumento del 2,85%, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán en febrero un total de $429.254,34. Ese monto surge de la suma del haber actualizado, que se ubica en $359.254,34, más el bono de $70.000 que el Gobierno mantiene para los ingresos más bajos.
En el otro extremo, la jubilación máxima asciende a $2.417.441,64, sin refuerzos adicionales. El bono continúa siendo exclusivo para quienes cobran haberes mínimos o cercanos a ese umbral.
Este esquema busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos fijos, aunque el refuerzo no se ajusta por movilidad y depende de decisiones administrativas.
Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES
Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizan en febrero bajo el mismo porcentaje de aumento. Con la suba aplicada y el bono vigente, los montos quedan conformados de la siguiente manera:
PNC por invalidez y vejez: $321.478,04, compuestos por $251.478,04 de haber más el bono de $70.000.
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $357.403,47, con $287.403,47 de haber y el refuerzo extraordinario.
El bono se acredita de forma automática y no alcanza a quienes superan los límites establecidos por el sistema previsional.
Por qué ANSES modificó el calendario de pagos en febrero
ANSES informó que durante febrero habrá dos días sin pagos, debido a los feriados nacionales de Carnaval. En concreto, el lunes 16 y el martes 17 de febrero no se realizarán acreditaciones para ninguna prestación.
El reordenamiento del calendario busca evitar demoras en la operatoria bancaria y garantizar que los haberes se acrediten dentro del mes. La modificación impacta tanto en jubilados como en titulares de PNC y otras prestaciones.
Las fechas varían según el tipo de haber y la terminación del DNI, especialmente para quienes cobran montos superiores al mínimo, que perciben el pago hacia el final del mes.
Cuándo cobran jubilados y PNC según el DNI
ANSES confirmó las fechas de cobro de febrero para jubilados y pensionados:
Jubilados con haber mínimo
DNI 0: 9 de febrero
DNI 1: 10 de febrero
DNI 2: 11 de febrero
DNI 3: 12 de febrero
DNI 4: 13 de febrero
DNI 5: 18 de febrero
DNI 6 y 7: 19 de febrero
DNI 8 y 9: 20 de febrero
Jubilaciones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 23 de febrero
DNI 2 y 3: 24 de febrero
DNI 4 y 5: 25 de febrero
DNI 6 y 7: 26 de febrero
DNI 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: 9 de febrero
DNI 2 y 3: 10 de febrero
DNI 4 y 5: 11 de febrero
DNI 6 y 7: 12 de febrero
DNI 8 y 9: 13 de febrero
Cómo consultar si corresponde un cobro de ANSES
Los beneficiarios pueden verificar fecha y lugar de cobro ingresando a la página oficial de ANSES, con CUIL o número de beneficio. El sistema informa los datos desde el primer día habilitado hasta el último disponible.
Mantener los datos personales actualizados es clave para evitar demoras o confusiones en un mes con calendario reducido por feriados.