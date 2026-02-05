En el otro extremo, la jubilación máxima asciende a $2.417.441,64, sin refuerzos adicionales. El bono continúa siendo exclusivo para quienes cobran haberes mínimos o cercanos a ese umbral.

Este esquema busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos fijos, aunque el refuerzo no se ajusta por movilidad y depende de decisiones administrativas.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES

jubilados-ansesjpg Febrero clave para jubilados y PNC de ANSES: cuánto se cobra y cuándo

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizan en febrero bajo el mismo porcentaje de aumento. Con la suba aplicada y el bono vigente, los montos quedan conformados de la siguiente manera:

PNC por invalidez y vejez : $321.478,04 , compuestos por $251.478,04 de haber más el bono de $70.000 .

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $357.403,47, con $287.403,47 de haber y el refuerzo extraordinario.

El bono se acredita de forma automática y no alcanza a quienes superan los límites establecidos por el sistema previsional.

Por qué ANSES modificó el calendario de pagos en febrero

ANSES informó que durante febrero habrá dos días sin pagos, debido a los feriados nacionales de Carnaval. En concreto, el lunes 16 y el martes 17 de febrero no se realizarán acreditaciones para ninguna prestación.

El reordenamiento del calendario busca evitar demoras en la operatoria bancaria y garantizar que los haberes se acrediten dentro del mes. La modificación impacta tanto en jubilados como en titulares de PNC y otras prestaciones.

Las fechas varían según el tipo de haber y la terminación del DNI, especialmente para quienes cobran montos superiores al mínimo, que perciben el pago hacia el final del mes.

Cuándo cobran jubilados y PNC según el DNI

ANSES confirmó las fechas de cobro de febrero para jubilados y pensionados:

Jubilados con haber mínimo

DNI 0: 9 de febrero

DNI 1: 10 de febrero

DNI 2: 11 de febrero

DNI 3: 12 de febrero

DNI 4: 13 de febrero

DNI 5: 18 de febrero

DNI 6 y 7: 19 de febrero

DNI 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de febrero

DNI 2 y 3: 24 de febrero

DNI 4 y 5: 25 de febrero

DNI 6 y 7: 26 de febrero

DNI 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de febrero

DNI 2 y 3: 10 de febrero

DNI 4 y 5: 11 de febrero

DNI 6 y 7: 12 de febrero

DNI 8 y 9: 13 de febrero

Cómo consultar si corresponde un cobro de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar fecha y lugar de cobro ingresando a la página oficial de ANSES, con CUIL o número de beneficio. El sistema informa los datos desde el primer día habilitado hasta el último disponible.

Mantener los datos personales actualizados es clave para evitar demoras o confusiones en un mes con calendario reducido por feriados.