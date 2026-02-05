Agustín Guardis reveló por qué se distanció de Marcos Ginocchio y si volvería a entrar a Gran Hermano

Agustín habló con sinceridad sobre cómo evolucionó su vínculo con su compañero tras la salida de la casa, dejando en claro que se trató de un distanciamiento natural y sin conflictos. “Teníamos un vínculo en la casa muy cercano, nos llevábamos bien. Al salir de la casa, uno se conoce y las cosas no terminan como tal. La relación no terminó mal; al contrario, se diluyó porque no congeniamos tanto como creíamos y eso nos terminó separando, o cada cual siguió su camino”, explicó.

“No hay ningún vínculo. Somos colegas en lo que hacemos y trabajamos, nada en particular, igual que con mis otros colegas que han pasado por mí como yo en esta casa. Nada más. Cosas de la vida”, remarcó, al tiempo que aclaró que no hubo malos términos. Con el paso del tiempo y ya inmersos en la rutina diaria, el lazo terminó transformándose en un trato estrictamente profesional.

Por último, el ex participante señaló que la principal diferencia con cualquier otra relación es que esta se desarrolló frente a cámaras y bajo la mirada del público. “Lo diferente de lo que nos pasó a nosotros es que se expone en la televisión, cuando uno está bien o mal, y uno toma diferentes caminos”, reflexionó, dando por cerrado un capítulo que supo ganarse el corazón de los televidentes.

Agustín Guardis y Marcos Ginocchio

Qué dijo Agustín Guardis de Gran Hermano

En el marco del estreno de Gran Hermano Generación Dorada, PrimiciasYa también le consultó a Agustín Guardis sobre esta nueva edición del reality y si volvería a entrar a la casa en caso de que lo convocaran para participar.

Fue uno de los jugadores más estratégicos de la edición 2022 y, durante gran parte del juego, muchos lo señalaron como un posible ganador por su capacidad para leer la casa, anticiparse a los movimientos de sus compañeros y pensar cada paso con lógica. Sin embargo, con el correr de las semanas no logró sostener ese nivel de juego, perdió terreno dentro de la dinámica del reality y terminó quedando afuera antes de lo esperado.

“No entraría de vuelta a la casa porque la experiencia ya la viví. Ahora, si me decís: ‘¿volverías a entrar a la casa por una buena suma de dinero?’, claro, porque yo trabajo de esto. Entiendo que me tienen que pagar mucho dinero, no porque sea un creído u orgulloso, sino porque es algo que ya hice y completé. Es como volver a la secundaria o al jardín. Si quieren que destine mi tiempo a esto y me exponga a lo que significa, les va a salir caro", explicó la exigencia que pondría sobre la mesa en caso de que lo convocaran.

Dada la intensidad y complejidad del reality, destacó que hoy prioriza su bienestar: "Valoro mi vida personal y la pongo en tela de juicio cada vez que hago cualquier trabajo, y nada está por encima de mi vida personal, mis metas y mi familia, ni siquiera el trabajo. Si quieren que lo haga, y como yo laburo de esto y me gusta, van a tener que poner mucha plata; no hay problema, siempre y cuando haya un buen acuerdo de por medio”.