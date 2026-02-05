Fernando Burlando reveló detalles estremecedores de la autopsia a Silvina Luna: "Eran piedras"

Según explicó Burlando, el material había sido inyectado a lo largo de gran parte de su cuerpo: “Imaginate el cuerpo humano, que ya de por sí tiene flexibilidad, que te inyecten piedras desde la punta del glúteo hasta casi donde terminan los gemelos”. Y agregó otro dato estremecedor: “En el principio del glúteo tenía dos adoquines que directamente le presionaban el nervio. Es tremendo”.

Una frase se repitió una y otra vez durante su testimonio, como resumen del calvario que atravesaba la actriz: “Es imposible vivir. Es imposible vivir con el dolor”.

Cómo está hoy la situación judicial de Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

La causa que rodea al cirujano volvió a tomar impulso tras nuevas revelaciones vinculadas al fallecimiento de Silvina Luna, ocurrido en agosto de 2023 luego de una extensa lucha contra las secuelas que le dejaron las intervenciones estéticas. Si bien Lotocki actualmente se encuentra detenido cumpliendo una condena de ocho años, esa pena no corresponde a la muerte de la modelo, sino a otras causas previas por lesiones graves.

En este contexto, el abogado de la familia, Fernando Burlando, explicó este jueves en DDM (América TV) que la querella pidió ampliar la pericia médica para volver a apuntar contra el cirujano. “Evidentemente la justicia ha entendido que después de las intervenciones del Lotocki pueden aparecer nuevos delitos que harían que no prescriba nuestra pretensión inicial de figura de homicidio simple”, anticipó el letrado.

Durante la charla surgió la posibilidad de que este nuevo escenario habilite una imputación más grave. Ante esa consulta, Burlando detalló: “Hay un intríngulis constitucional. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En este caso, y lo que ha visto la fiscalía con mucho criterio es que después de las intervenciones que hizo Lotocki también desatendió la salud de Silvina lo que podría generar, en este marco, un delito nuevo que evidentemente Lotocki debería responder frente a la Justicia”.

Por último, el abogado fue contundente sobre lo que podría venir judicialmente: “Esto es una mala noticia para Lotocki; y yo creo que los productos que le colocaron a Silvina, los granulomas y el deterioro en la salud y la muerte genera más que un revés judicial directamente algo que nos anuncia que Lotocki va a ser juzgado por otro delito bajo otra circunstancia que tiene como víctima a Silvina Luna”.