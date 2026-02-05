Volvían de vacaciones y chocaron contra un camión: el desenlace más doloroso

De acuerdo con los primeros reportes, el choque se produjo a la altura del kilómetro 569, en el tramo que conecta Carhué con Guaminí, y tuvo como protagonistas a un camión Mercedes Benz con remolque y a un Peugeot 308 en el que viajaban cinco integrantes de una misma familia. El transporte de carga se desplazaba desde la provincia de Buenos Aires hacia Río Negro y era conducido por un hombre de 46 años.
En el automóvil viajaba una mujer de 31 años, identificada como A.D., quien iba al volante. La acompañaban su pareja y padre de los menores, F.A., de 40 años, un joven de 19 y los dos chicos. La familia regresaba a la localidad de Berazategui luego de haber pasado unos días en Bariloche, según informaron medios locales.
El impacto frontal fue de gran magnitud y obligó a la intervenRUTción de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carhué, efectivos policiales y personal de emergencias médicas, además de ambulancias del Hospital San Martín de esa ciudad.
La llegada al hospital
Bautista Alegre, el niño de 12 años, fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde falleció poco después de ingresar pese a los esfuerzos del personal médico.
Su hermana, Hanna Olivia Alegre, de apenas dos años, fue derivada al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanecía internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. En tanto, la conductora sufrió una fractura en una pierna, mientras que el hombre de 40 años presentó lesiones de menor consideración.
Personal de la Policía Científica trabajó en la escena para determinar la mecánica del choque. Entre los elementos analizados se encuentran las condiciones climáticas, ya que en la zona se registraban lluvias, el estado de la calzada y la posibilidad de que se haya producido una maniobra de sobrepaso fallida.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas.
El trágico episodio generó una profunda conmoción en Berazategui, donde vecinos, familiares y allegados iniciaron una colecta solidaria para colaborar con los padres de los menores y afrontar los gastos derivados del accidente. La ayuda se canaliza a través del alias “imp.bauhan”.
Un niño de 12 años murió tras ser atropellado en Mendoza
Otro hecho con una víctima de la misma edad ocurrió en la provincia de Mendoza, donde un niño de 12 años falleció al ser atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta en la localidad de Tunuyán.
El episodio se registró días atrás, poco después de las 16.30, en la intersección de calle Aru Moisés y la ruta provincial 92. Según la información preliminar, el menor se desplazaba en su bicicleta cuando fue embestido por una camioneta conducida por un hombre de 58 años.
Tras un llamado al 911, personal policial y de emergencias médicas se hizo presente en el lugar. Sin embargo, las heridas sufridas por el niño fueron fatales y su muerte fue constatada en la escena.
La Fiscalía de Tunuyán inició una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Entre las primeras medidas, dispuso el secuestro de los vehículos involucrados, la realización de pericias accidentológicas y la toma de declaración a testigos presenciales con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho y establecer eventuales responsabilidades.
Además, se ordenó preservar el lugar del accidente para el levantamiento de rastros, mediciones y otras tareas técnicas que permitan aportar pruebas al expediente judicial.
En la localidad de Vista Flores y zonas cercanas, la noticia causó una fuerte conmoción y se aguarda el resultado de las pericias para conocer cómo ocurrió el choque y qué decisiones adoptará la Justicia en los próximos días.