Volvían de vacaciones y chocaron contra un camión: el desenlace más doloroso

La llegada al hospital

Bautista Alegre, el niño de 12 años, fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde falleció poco después de ingresar pese a los esfuerzos del personal médico.

Su hermana, Hanna Olivia Alegre, de apenas dos años, fue derivada al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanecía internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. En tanto, la conductora sufrió una fractura en una pierna, mientras que el hombre de 40 años presentó lesiones de menor consideración.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena para determinar la mecánica del choque. Entre los elementos analizados se encuentran las condiciones climáticas, ya que en la zona se registraban lluvias, el estado de la calzada y la posibilidad de que se haya producido una maniobra de sobrepaso fallida.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas.

El trágico episodio generó una profunda conmoción en Berazategui, donde vecinos, familiares y allegados iniciaron una colecta solidaria para colaborar con los padres de los menores y afrontar los gastos derivados del accidente. La ayuda se canaliza a través del alias “imp.bauhan”.

Un niño de 12 años murió tras ser atropellado en Mendoza

Otro hecho con una víctima de la misma edad ocurrió en la provincia de Mendoza, donde un niño de 12 años falleció al ser atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta en la localidad de Tunuyán.

El episodio se registró días atrás, poco después de las 16.30, en la intersección de calle Aru Moisés y la ruta provincial 92. Según la información preliminar, el menor se desplazaba en su bicicleta cuando fue embestido por una camioneta conducida por un hombre de 58 años.

Tras un llamado al 911, personal policial y de emergencias médicas se hizo presente en el lugar. Sin embargo, las heridas sufridas por el niño fueron fatales y su muerte fue constatada en la escena.

mendoza atropello víctima

La Fiscalía de Tunuyán inició una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Entre las primeras medidas, dispuso el secuestro de los vehículos involucrados, la realización de pericias accidentológicas y la toma de declaración a testigos presenciales con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho y establecer eventuales responsabilidades.

Además, se ordenó preservar el lugar del accidente para el levantamiento de rastros, mediciones y otras tareas técnicas que permitan aportar pruebas al expediente judicial.

En la localidad de Vista Flores y zonas cercanas, la noticia causó una fuerte conmoción y se aguarda el resultado de las pericias para conocer cómo ocurrió el choque y qué decisiones adoptará la Justicia en los próximos días.