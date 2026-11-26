DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las PNC por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos concentrarán sus pagos durante los primeros tres días hábiles del calendario:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

¿Hasta qué fecha tienen tiempo los jubilados para retirar el dinero en el banco?

Los fondos acreditados por la seguridad social cuentan con plazos flexibles para su extracción o uso:

Permanencia en cuenta: el dinero depositado permanece disponible en la caja de ahorro de la seguridad social sin fecha de vencimiento inmediata.

Canales habilitados: los beneficiarios pueden retirar efectivo en cajeros automáticos las 24 horas, operar con tarjeta de débito o acudir por ventanilla bancaria dentro del horario habitual de atención.

¿Cómo consultar la fecha y sucursal bancaria de pago en Mi ANSES?

Para confirmar la entidad financiera asignada y ratificar el día de acreditación: