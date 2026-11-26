Qué dice el doloroso mensaje de Marta Fort al recordar a su papá Ricardo, a 13 años de su muerte

Marta Fort homenajeó a su papá, Ricardo Fort, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Al cumplirse 13 años de su muerte, este 25 de noviembre, la joven compartió en sus historias de Instagram una imagen familiar en la que aparece junto al empresario y su hermano Felipe, y le dedicó unas emotivas palabras.

"13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos", expresó al iniciar su mensaje. Luego hizo una reflexión sobre el paso del tiempo y la importancia que tuvo su padre en su vida, a quien recordó como su referente paterno y destacó por su personalidad, su carácter adelantado a su época y su figura única e inolvidable.

Más adelante, Marta puso el foco en las enseñanzas que recibió de él y en todo lo que significó para su formación personal: "Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos. Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste".

Finalmente, cerró su homenaje con una frase que refleja cuánto sigue presente su ausencia: "La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte".