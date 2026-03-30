La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó una fecha límite que millones de beneficiarios no pueden dejar pasar: este 31 de marzo vence el plazo para presentar la Libreta AUH.
ANSES fijó el 31 de marzo como fecha límite para presentar la Libreta AUH. Quienes no cumplan podrían perder el 20% retenido durante todo el año.
AUH ANSES: el trámite que vence mañana y puede hacerte perder más de $1.000.000
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó una fecha límite que millones de beneficiarios no pueden dejar pasar: este 31 de marzo vence el plazo para presentar la Libreta AUH.
Se trata de un trámite obligatorio que permite acceder a un ingreso extra clave: el 20% retenido durante todo el año, un monto que el organismo acumula mes a mes y solo paga si se cumplen ciertos requisitos.
Para dimensionar el impacto económico, los montos acumulados de 2024 pueden representar una suma clave para las familias: quienes tienen un hijo pueden cobrar $188.069,40, mientras que con dos hijos el total asciende a $376.138,80 y con tres supera los $564.208,20. En el caso de discapacidad, la cifra es aún más alta: por un hijo se perciben $612.401, y con dos hijos en esta condición el monto alcanza los $1.224.802, lo que convierte a la presentación de la Libreta AUH en un trámite fundamental para no perder un ingreso significativo.
La Libreta AUH es el documento que ANSES exige para verificar que los chicos y adolescentes:
Este trámite alcanza a madres, padres o responsables de menores de 18 años que cobran la AUH y se encuentran:
Sin la presentación de este formulario, no se puede cobrar el dinero retenido.
El trámite se puede hacer de forma online desde Mi ANSES:
ANSES advierte que hay errores frecuentes que pueden impedir el cobro:
Si hay problemas, el sistema permite corregirlos y volver a enviar la documentación.
No cumplir con este trámite tiene una consecuencia directa y es perder el derecho a cobrar el 20% retenido.
Además, podrías tener inconvenientes para seguir cobrando la asignación si no se actualizan los datos obligatorios.
El vencimiento del 31 de marzo es definitivo y no suele extenderse. Por eso, ANSES recomienda realizar el trámite lo antes posible para evitar demoras o pérdidas económicas.
En un contexto donde cada ingreso cuenta, presentar la Libreta AUH no solo es una obligación, sino también la única forma de recuperar un dinero clave acumulado durante todo el año.