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AUH ANSES: el trámite que vence mañana y puede hacerte perder más de $1.000.000

ANSES fijó el 31 de marzo como fecha límite para presentar la Libreta AUH. Quienes no cumplan podrían perder el 20% retenido durante todo el año.

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Se trata de un trámite obligatorio que permite acceder a un ingreso extra clave: el 20% retenido durante todo el año, un monto que el organismo acumula mes a mes y solo paga si se cumplen ciertos requisitos.

Para dimensionar el impacto económico, los montos acumulados de 2024 pueden representar una suma clave para las familias: quienes tienen un hijo pueden cobrar $188.069,40, mientras que con dos hijos el total asciende a $376.138,80 y con tres supera los $564.208,20. En el caso de discapacidad, la cifra es aún más alta: por un hijo se perciben $612.401, y con dos hijos en esta condición el monto alcanza los $1.224.802, lo que convierte a la presentación de la Libreta AUH en un trámite fundamental para no perder un ingreso significativo.

Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria

La Libreta AUH es el documento que ANSES exige para verificar que los chicos y adolescentes:

  • Cumplen con los controles de salud
  • Tienen el calendario de vacunación al día
  • Asisten a la escuela

Este trámite alcanza a madres, padres o responsables de menores de 18 años que cobran la AUH y se encuentran:

  • Sin trabajo formal
  • Trabajando en la informalidad
  • En casas particulares
  • Como monotributistas sociales

Sin la presentación de este formulario, no se puede cobrar el dinero retenido.

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Cómo presentar la Libreta AUH: paso a paso

El trámite se puede hacer de forma online desde Mi ANSES:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • Ir a la sección “Hijos”
  • Seleccionar “Libreta AUH”
  • Verificar que los datos estén correctos
  • Descargar el formulario si falta completar información
  • Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para que lo firmen
  • Sacar una foto clara del documento (en formato JPG, menos de 3 MB)
  • Subir la imagen a la plataforma
  • Esperar la confirmación por mail

Requisitos clave para que no rechacen el trámite

ANSES advierte que hay errores frecuentes que pueden impedir el cobro:

  • Usar un formulario que no sea el oficial
  • Subir una foto borrosa o incompleta
  • No mostrar las cuatro esquinas del documento
  • Cargar datos incompletos

Si hay problemas, el sistema permite corregirlos y volver a enviar la documentación.

El dato clave: qué pasa si no presentás la Libreta

No cumplir con este trámite tiene una consecuencia directa y es perder el derecho a cobrar el 20% retenido.

Además, podrías tener inconvenientes para seguir cobrando la asignación si no se actualizan los datos obligatorios.

Una fecha límite que no se puede dejar pasar

El vencimiento del 31 de marzo es definitivo y no suele extenderse. Por eso, ANSES recomienda realizar el trámite lo antes posible para evitar demoras o pérdidas económicas.

En un contexto donde cada ingreso cuenta, presentar la Libreta AUH no solo es una obligación, sino también la única forma de recuperar un dinero clave acumulado durante todo el año.

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