AUH ANSES: el trámite que vence mañana y puede hacerte perder más de $1.000.000

Cumplen con los controles de salud

Tienen el calendario de vacunación al día

Asisten a la escuela

Este trámite alcanza a madres, padres o responsables de menores de 18 años que cobran la AUH y se encuentran:

Sin trabajo formal

Trabajando en la informalidad

En casas particulares

Como monotributistas sociales

Sin la presentación de este formulario, no se puede cobrar el dinero retenido.

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Cómo presentar la Libreta AUH: paso a paso

El trámite se puede hacer de forma online desde Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección “Hijos”

Seleccionar “Libreta AUH”

Verificar que los datos estén correctos

Descargar el formulario si falta completar información

Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para que lo firmen

Sacar una foto clara del documento (en formato JPG, menos de 3 MB)

Subir la imagen a la plataforma

Esperar la confirmación por mail

Requisitos clave para que no rechacen el trámite

ANSES advierte que hay errores frecuentes que pueden impedir el cobro:

Usar un formulario que no sea el oficial

Subir una foto borrosa o incompleta

No mostrar las cuatro esquinas del documento

Cargar datos incompletos

Si hay problemas, el sistema permite corregirlos y volver a enviar la documentación.

El dato clave: qué pasa si no presentás la Libreta

No cumplir con este trámite tiene una consecuencia directa y es perder el derecho a cobrar el 20% retenido.

Además, podrías tener inconvenientes para seguir cobrando la asignación si no se actualizan los datos obligatorios.

Una fecha límite que no se puede dejar pasar

El vencimiento del 31 de marzo es definitivo y no suele extenderse. Por eso, ANSES recomienda realizar el trámite lo antes posible para evitar demoras o pérdidas económicas.

En un contexto donde cada ingreso cuenta, presentar la Libreta AUH no solo es una obligación, sino también la única forma de recuperar un dinero clave acumulado durante todo el año.