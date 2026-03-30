ANSES reorganiza pagos por Semana Santa: el cronograma completo de abril

Aumento confirmado: cuánto cobran jubilados y pensionados en abril

Los haberes previsionales llegan con una actualización del 2,9%, en base al índice de inflación informado por el INDEC, bajo el esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/2024.

Con este ajuste, los montos quedan así:

Jubilación mínima: $380.319,31

$380.319,31 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44

$304.255,44 Pensiones no contributivas (PNC): $266.223,52

Además, el Gobierno seguirá abonando el bono de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

ANSES_calendario

Calendario de pagos ANSES abril 2026

Pensiones no contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 1: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 2: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 3: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 4: 16 de abril

16 de abril DNI terminados en 5: 17 de abril

17 de abril DNI terminados en 6: 20 de abril

20 de abril DNI terminados en 7: 21 de abril

21 de abril DNI terminados en 8: 22 de abril

22 de abril DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

24 de abril DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

27 de abril DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

28 de abril DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

29 de abril DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Un calendario ajustado por feriados, pero sin cambios en el orden

A pesar del impacto de Semana Santa, ANSES mantiene la lógica habitual del cronograma. La principal diferencia es el adelanto de algunas fechas para evitar días sin actividad bancaria.

De esta manera, el organismo busca garantizar que todos los beneficiarios cobren en tiempo y forma, sin interrupciones.