ANSES reorganiza pagos por Semana Santa: el cronograma completo de abril

El cronograma contempla tanto a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, y mantiene el sistema escalonado según la terminación del DNI. Sin embargo, algunos pagos se adelantan para evitar superposiciones con días no laborables.
Semana Santa 2026: qué días afectan el calendario
En abril, los feriados de Semana Santa obligan a ANSES a reorganizar parte del cronograma. Como los bancos no operan en esas fechas, el organismo ajusta los pagos para garantizar que los haberes se acrediten sin demoras.
Este tipo de modificaciones son habituales y buscan evitar que los beneficiarios vean afectado el acceso a su dinero.
Aumento confirmado: cuánto cobran jubilados y pensionados en abril
Los haberes previsionales llegan con una actualización del 2,9%, en base al índice de inflación informado por el INDEC, bajo el esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/2024.
Con este ajuste, los montos quedan así:
Jubilación mínima: $380.319,31
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44
Pensiones no contributivas (PNC): $266.223,52
Además, el Gobierno seguirá abonando el bono de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.
Calendario de pagos ANSES abril 2026
Pensiones no contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril
Jubilados con haberes mínimos
DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilados con haberes superiores a la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Un calendario ajustado por feriados, pero sin cambios en el orden
A pesar del impacto de Semana Santa, ANSES mantiene la lógica habitual del cronograma. La principal diferencia es el adelanto de algunas fechas para evitar días sin actividad bancaria.
De esta manera, el organismo busca garantizar que todos los beneficiarios cobren en tiempo y forma, sin interrupciones.