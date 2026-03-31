AUH de ANSES en abril: definen el monto de $136.666 y los nuevos requisitos de cobro

¿Quiénes pueden ser dados de baja de la ANSES?

La continuidad en el sistema de seguridad social está sujeta a los nuevos límites de ingresos definidos por la Resolución 55/2026. Se han establecido topes máximos que deben cumplirse en simultáneo para no perder la asistencia económica. El ingreso individual máximo permitido es de $2.722.595, mientras que el ingreso familiar total no puede superar los $5.445.190. La superación de cualquiera de estos límites por parte de un integrante del grupo familiar deriva en la baja automática del beneficio.

Calendario de pagos AUH abril 2026: fechas confirmadas

El cronograma de acreditación de fondos se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares. Las fechas establecidas para el mes de abril son:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Requisitos para cobrar el 20% retenido de la Libreta AUH

Para solicitar el pago de los saldos acumulados, se debe completar y presentar el formulario de la Libreta de Asignación Universal. Este trámite garantiza que los niños y adolescentes han cumplido con el calendario de vacunación, los controles médicos preventivos y la asistencia a clases. Sin esta certificación, la Administración Nacional de la Seguridad Social no efectúa el depósito del dinero retenido mensualmente, el cual funciona como un ahorro condicionado al bienestar del menor.