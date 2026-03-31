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AUH de ANSES en abril: definen el monto de $136.666 y los nuevos requisitos de cobro

Conocé el impacto en los nuevos topes de ingresos familiares y el calendario oficial de pagos según la terminación del DNI para todos los beneficiarios.

AUH de ANSES en abril: definen el monto de $136.666 y los nuevos requisitos de cobro

AUH de ANSES en abril: definen el monto de $136.666 y los nuevos requisitos de cobro

La Asignación Universal por Hijo de ANSES percibirá un aumento del 2,9% en abril de 2026. Esta actualización, establecida bajo el Decreto 274/2024, ajusta los haberes mensualmente de acuerdo con el índice de inflación oficial. La medida busca mitigar el impacto de la suba de precios en los sectores de mayor vulnerabilidad social.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó que el monto total de la prestación se elevará a $136.666. De este total, los beneficiarios perciben el 80% de forma directa ($109.332,80), mientras que el 20% restante ($27.333,20) es retenido por el organismo hasta la acreditación de las obligaciones anuales.

El acceso al cobro total depende estrictamente de la presentación de la Libreta AUH. Este documento es la vía legal para certificar los controles de salud, el plan de vacunación obligatorio y la regularidad escolar de los menores. El incumplimiento de este trámite administrativo impide la liberación de los fondos acumulados durante el ejercicio anterior.

¿Cuánto cobra la AUH en abril de 2026?

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AUH de ANSES en abril: definen el monto de $136.666 y los nuevos requisitos de cobro

AUH de ANSES en abril: definen el monto de $136.666 y los nuevos requisitos de cobro

El esquema de pagos para el cuarto mes del año refleja la actualización por movilidad. Con el nuevo incremento, el valor de la Asignación Universal por Hijo alcanza los $136.666. Es importante recordar que el monto neto que llega al bolsillo del titular es de $109.332,80, ya que el Estado mantiene la retención preventiva hasta que se verifique el cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación.

¿Quiénes pueden ser dados de baja de la ANSES?

La continuidad en el sistema de seguridad social está sujeta a los nuevos límites de ingresos definidos por la Resolución 55/2026. Se han establecido topes máximos que deben cumplirse en simultáneo para no perder la asistencia económica. El ingreso individual máximo permitido es de $2.722.595, mientras que el ingreso familiar total no puede superar los $5.445.190. La superación de cualquiera de estos límites por parte de un integrante del grupo familiar deriva en la baja automática del beneficio.

Calendario de pagos AUH abril 2026: fechas confirmadas

El cronograma de acreditación de fondos se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares. Las fechas establecidas para el mes de abril son:

  • DNI terminados en 0: 10 de abril

  • DNI terminados en 1: 13 de abril

  • DNI terminados en 2: 14 de abril

  • DNI terminados en 3: 15 de abril

  • DNI terminados en 4: 16 de abril

  • DNI terminados en 5: 17 de abril

  • DNI terminados en 6: 20 de abril

  • DNI terminados en 7: 21 de abril

  • DNI terminados en 8: 22 de abril

  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Requisitos para cobrar el 20% retenido de la Libreta AUH

Para solicitar el pago de los saldos acumulados, se debe completar y presentar el formulario de la Libreta de Asignación Universal. Este trámite garantiza que los niños y adolescentes han cumplido con el calendario de vacunación, los controles médicos preventivos y la asistencia a clases. Sin esta certificación, la Administración Nacional de la Seguridad Social no efectúa el depósito del dinero retenido mensualmente, el cual funciona como un ahorro condicionado al bienestar del menor.

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