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Javier Milei confirmó el bono para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

El organismo previsional oficializó la nueva pauta de movilidad basada en el último dato del IPC del INDEC. El haber básico supera los $436.000 y garantiza un piso de más de medio millón de pesos con el bono extraordinario.

Javier Milei confirmó el bono para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

Javier Milei confirmó el bono para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el nuevo incremento para jubilados y pensionados que regirá a partir de octubre de 2026, tras la difusión del último registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suba elevará el haber mínimo jubilatorio por encima de los $436.000, proyectando un ingreso garantizado superior a los $506.000 netos en mano con la ratificación del bono de $70.000.

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El presidente argentino y el primer ministro israelí mantuvieron un encuentro en Nueva York. (Foto: Presidencia).

El esquema de movilidad mensual del DNU 274/24 establece la actualización directa de las escalas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tomando como referencia la inflación de dos meses previos.

¿Cuánto se cobrará de jubilación de ANSES mínima con el nuevo aumento y bono en octubre de 2026?

Con la aplicación del coeficiente inflacionario mensual sobre las prestaciones del sector pasivo, los montos estimados para el décimo mes del año se estructuran de la siguiente manera:

  • Haber mínimo mensual: superará los $436.000 netos en el recibo de haberes, dejando atrás el piso previo.

  • Bono extraordinario del Gobierno: con la continuidad del adicional de $70.000, el total garantizado de bolsillo rebasará los $506.000 netos.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el básico superará los $349.000 netos (80% de la mínima) más el bono correspondiente, totalizando más de $419.000 netos.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): se ubicarán en torno a los $305.000 netos de base (70% de la mínima), alcanzando más de $375.000 netos finales con el refuerzo.

  • Jubilación máxima del SIPA: se elevará por encima de los $2.930.000 brutos mensuales.

¿Cómo saber si corresponde el bono completo o proporcional en octubre de 2026 para jubilados de ANSES?

La liquidación del suplemento de contención económica continuará bajo las pautas habituales del organismo:

  • Bono de $70.000 íntegro: para quienes perciben hasta un haber mínimo, asegurando el techo de ingresos fijado por el Poder Ejecutivo.

  • Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con haberes básicos superiores a la mínima que no alcancen el límite total establecido, cobrando la diferencia exacta hasta equiparar dicho tope.

  • Sin bono extraordinario: quienes superan el umbral general de ingresos cobran únicamente su monto indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para verificar la actualización de los importes una vez impactados en el sistema de liquidaciones:

  • Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar el desglose de los conceptos liquidados y los descuentos aplicados.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma integral de desembolsos bancarios del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente ordenamiento, comenzando con el sector pasivo:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • (Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sin actividad bancaria).

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    • DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • Del jueves 8 al jueves 22 de octubre de 2026 (un DNI por día hábil).

  • Asignación por Embarazo (AUE):

    • Del viernes 9 al viernes 23 de octubre de 2026.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • Del viernes 23 al jueves 29 de octubre de 2026 (dos DNI por jornada).

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Del 8 de octubre al 11 de noviembre de 2026 para todas las terminaciones de documento.

En pocas palabras

  • Bono confirmado: Jubilados y pensionados de ANSES recibirán un bono extraordinario en octubre de 2026.
  • Aumento por inflación: Los haberes mínimos superarán los $436.000, garantizando un ingreso neto de más de $506.000 con el bono.
  • Fechas de cobro: El cronograma de pagos se extenderá desde el 1 hasta el 29 de octubre de 2026, según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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