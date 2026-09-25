Javier Milei confirmó el bono para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

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Bono de $70.000 íntegro: para quienes perciben hasta un haber mínimo, asegurando el techo de ingresos fijado por el Poder Ejecutivo.
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Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con haberes básicos superiores a la mínima que no alcancen el límite total establecido, cobrando la diferencia exacta hasta equiparar dicho tope.
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Sin bono extraordinario: quienes superan el umbral general de ingresos cobran únicamente su monto indexado por inflación.
¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?
Para verificar la actualización de los importes una vez impactados en el sistema de liquidaciones:
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Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".
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Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar el desglose de los conceptos liquidados y los descuentos aplicados.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?
El cronograma integral de desembolsos bancarios del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente ordenamiento, comenzando con el sector pasivo:
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Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):
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DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.
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(Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sin actividad bancaria).
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DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.
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Jubilaciones que superan el haber mínimo:
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DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.
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Pensiones No Contributivas (PNC):
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
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Asignación por Embarazo (AUE):
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Prestación por Desempleo (Plan 1):
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Asignaciones de Pago Único (APU):