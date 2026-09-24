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Benjamín Netanyahu
Javier Milei
ENCUENTRO EN NUEVA YORK

Netanyahu elogió a Milei tras una reunión en Nueva York y destacó su apoyo a Israel

El presidente argentino y el primer ministro israelí mantuvieron un encuentro al margen de la Asamblea General de la ONU. Analizaron la relación bilateral y la posibilidad de ampliar la cooperación entre Israel y América Latina.

El presidente argentino y el primer ministro israelí mantuvieron un encuentro en Nueva York. (Foto: Presidencia).

El presidente argentino y el primer ministro israelí mantuvieron un encuentro en Nueva York. (Foto: Presidencia).

Javier Milei se reunió este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el encuentro, ambos líderes repasaron la agenda bilateral, analizaron proyectos de cooperación regional y ratificaron su sintonía política en materia internacional.

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La reunión formó parte de las últimas actividades oficiales del mandatario argentino en Estados Unidos antes de emprender su regreso al país. Según informó la oficina del primer ministro israelí, los dos dirigentes abordaron la cooperación entre sus gobiernos y el escenario político de América Latina.

Desde el Gobierno israelí señalaron que durante la conversación se analizó el "cambio estratégico positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina", un escenario que, según indicaron, podría favorecer la ampliación de los denominados "Acuerdos Isaac", una iniciativa orientada a profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía entre Israel y países de la región.

El respaldo de Netanyahu a Milei

Tras el encuentro, Netanyahu destacó públicamente la posición adoptada por Milei respecto de Israel y agradeció el respaldo que el presidente argentino viene expresando en distintos foros internacionales.

El primer ministro también felicitó al mandatario por haber recibido el premio "Defensor de Israel", otorgado por la Yeshiva Darchei Torah de Nueva York.

Netanyahu agradeció el respaldo que el presidente argentino viene expresando en distintos foros internacionales. (Foto: Presidencia)

Netanyahu agradeció el respaldo que el presidente argentino viene expresando en distintos foros internacionales. (Foto: Presidencia)

Durante el intercambio entre ambos líderes, Netanyahu elogió la gestión económica del Gobierno argentino y resaltó el proceso de reformas impulsado por Milei.

"El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que has hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política. Pero has roto la jaula, y estás dando libertad a la gente", dijo.

Y agregó: "Puede tomar tiempo para que lo entiendan, pero quiero decirte: Cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación así. Y como alguien que ha realizado una transformación él mismo, sabe que ese es un cumplido hecho desde el corazón y desde la mente", expresó.

Netanyahu elogió la gestión económica del Gobierno argentino. (Foto: Presidencia)

Netanyahu elogió la gestión económica del Gobierno argentino. (Foto: Presidencia)

Netanyahu también valoró la postura del mandatario argentino respecto de Israel y afirmó: "Y segundo, tú defiendes la verdad. No te importa. Solo hablas por la verdad. Por eso apoyas a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y decir la verdad, y nadie lo dice mejor que tú".

Milei respondió a las palabras del primer ministro israelí y le manifestó: “Muchas gracias, mi amigo. Para mí es un honor recibir tus palabras, siendo tú uno de los mayores líderes de toda la historia del mundo”.

Cierre de la gira y regreso al país

La reunión se produjo horas después de la participación de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU y marcó el cierre de la agenda oficial de Milei en Nueva York.

Finalizadas sus actividades en Estados Unidos, el presidente emprenderá el regreso a la Argentina. El vuelo presidencial está previsto para las 21 y el arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque se estima para las 8:30 de este viernes.

En pocas palabras

  • Milei y Netanyahu: Se reunieron en Nueva York para analizar la agenda bilateral y la cooperación regional.
  • Apoyo a Israel: Netanyahu elogió la postura de Milei y su apoyo incondicional al Estado de Israel.
  • Reformas económicas: El primer ministro israelí destacó la gestión económica de Milei y su proceso de reformas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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