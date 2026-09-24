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El Senado aprobó con cambios la reforma a la carta orgánica del Banco Central y regresa a Diputados

El oficialismo sedió a los relcaamos de la oposición dialoguista y el Senado aprobó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con cambios vinculados a la designación y remoción de las autoridades de la entidad monetaria. El proyecto de Milei vuelve a Diputados para la sanción definitiva.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
photoEl Senado votó con cambios la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y deberá pasar para la ratificción a Diputados. (Foto: Captura Senado TV).

photoEl Senado votó con cambios la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y deberá pasar para la ratificción a Diputados. (Foto: Captura Senado TV).

Tras un extenso debate, el Senado aprobó este jueves el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central con modificaciones al texto que tenía media sanción de Diputados, vinculados a la designación y remoción de las autoridades de la entidad monetaria, por lo que el proyecto enviado por Javier Milei al Congreso volverá a la Cámara Baja para su sanción definitiva.

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La sesión se abrió como estaba previsto, este jueves a las 12 con quorum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares.

A raíz de las modificaciones al proyecto original votado en Diputados, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, propuso votar primero en general, resultando la aprobación con 46 votos afirmativos, 22 negativos y 0 abstenciones, cerca de las 17.

La votación continuó artículo por artículo debido a las modificaciones introducidas por el oficialismo, en acuerdo con los bloques aliados del PRO y la UCR, referidas al sistema para designar y remover a las autoridades del Banco Central.

El debate en el recinto

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificó el texto votado en Diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponderá exclusivamente al Senado.

La Cámara de Diputados había establecido que los diez directores se elegirían por mayoría simple, pero para la remoción se requerían los dos tercios más el aval de los cuerpos legislativos.

Tras la negociación, La Libertad Avanza y los bloques aliados acordaron que no hará falta el respaldo de Diputados ni los dos tercios, sino una mayoría absoluta de 37 votos dentro del propio Senado, que conservará la potestad exclusiva de designar y remover a los directores del Banco Central.

Los jefes de los bloques de UP, José Mayans y de LLA, Patricia Bullrich, cerraron el debate después de más de cinco horas de sesión.

Al cierre del debate, Bullrich fue la encargada de defender el proyecto del Gobierno: "Necesitamos que el Banco Central deje de ser una caja para financiar urgencias" y agregó que "no es la primera vez que se hace una reforma de este tipo, ya lo hizo el kirchnerismo".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Senado aprobó cambios: La Cámara Alta votó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con modificaciones y el proyecto regresa a Diputados.
  • Modificaciones clave: Se alteraron las reglas para la designación y remoción de autoridades del Banco Central.
  • Debate prolongado: La sesión en el Senado incluyó un extenso debate y la intervención de los jefes de bloque.
Resumen generado por Thinkindot AI
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