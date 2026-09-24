El Senado aprobó con cambios la reforma a la carta orgánica del Banco Central y regresa a Diputados

El debate en el recinto

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificó el texto votado en Diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponderá exclusivamente al Senado.

La Cámara de Diputados había establecido que los diez directores se elegirían por mayoría simple, pero para la remoción se requerían los dos tercios más el aval de los cuerpos legislativos.

Tras la negociación, La Libertad Avanza y los bloques aliados acordaron que no hará falta el respaldo de Diputados ni los dos tercios, sino una mayoría absoluta de 37 votos dentro del propio Senado, que conservará la potestad exclusiva de designar y remover a los directores del Banco Central.

Los jefes de los bloques de UP, José Mayans y de LLA, Patricia Bullrich, cerraron el debate después de más de cinco horas de sesión.

Al cierre del debate, Bullrich fue la encargada de defender el proyecto del Gobierno: "Necesitamos que el Banco Central deje de ser una caja para financiar urgencias" y agregó que "no es la primera vez que se hace una reforma de este tipo, ya lo hizo el kirchnerismo".