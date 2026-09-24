En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Estados Unidos
Dólar
Nueva York

El embajador en EE.UU. aventuró que Argentina tendrá "el problema de Noruega" por el exceso de dólares

Alec Oxenford vaticinó una "explosión de exportaciones" en minerales e hidrocarburos, como producto del acuerdo con Washington por 7000 millones de dólares en infraestructura.

El embajador argentino

El embajador argentino, Alec Oxenford, se refirió al acuerdo anunciado con Estados Unidos por 7000 millones en infraestructura. (Foto: archivo).

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, vaticinó una "explosión de exportaciones" argentinas en minerales e hidrocarburos como producto del acuerdo firmado con Estados Unidos por US$7000 millones en infraestructura. Al respecto, en relación con los efectos que tendrá el eventual exceso de dólares que tendrá la Argentina y la competividad en los próximos años, aventuró que "vamos a tener el problema de Noruega".

Leé también El embajador argentino en EEUU opinó de la cumbre Trump-Milei: "Se está fundando una alianza sistémica"

"En los próximos tres a cinco años vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones que se van a sumar a las del agro y energía, que ya estamos haciendo. Y si pudiera decir lo que me imagino es que vamos a empezar a tener el problema de Noruega, que nos sobran los dólares", dijo Oxenford al destacar el anuncio del convenio con Estados Unidos.

Las declaraciones del funcionario coinciden con las formuladas por Milei al canal TN al salir de la sede de la ONU, cuando se refirió a la llegada de nuevas inversiones. "Hoy, nuestro problema es que los dólares nos salen por las orejas y entonces nuestro problema es que si compramos tantos dólares se nos escape la tasa de inflación", dijo el mandatario, acompañado por Luis Caputo.

Oxenford estimó que las nuevas líneas de negocios asociadas a la energía podrían generar exportaciones cercanas a US$200.000 millones, sin contemplar aún el aporte de los minerales críticos.

En ese grupo mencionó al cobre, el litio y otros recursos que Estados Unidos considera estratégicos para sus cadenas de suministro.

"Él lo dijo y ahora la gente lo ve", enfatizó Oxenford al referirse a la frase de Milei sobre que "nos van a salir los dólares por las orejas".

La referencia del embajador argentino a los problemas de Noruega apuntan a lo que los economistas definen como la "enfermedad holandesa", que señala que la entrada masiva de dólares por la exportación de un recurso natural destruye la competitividad del resto de la economía.

El embajador vinculó esa perspectiva con los proyectos de gas natural licuado (GNL), que requerirán la construcción de plantas e infraestructura. Aun así, consideró que los resultados comenzarán a observarse dentro de un plazo de entre tres y cinco años.

La carta de intención del banco de exportaciones e importaciones estadounidense prevé US$6.000 millones para YPF, con foco en desarrollos de GNL junto a las compañías XRG y ENI. Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera estatal, señaló en la misma entrevista que la empresa busca superar los US$30.000 millones anuales de exportaciones a partir de 2031.

La iniciativa que derivó en el optimismo del Presidente y el embajador argentino es el acuerdo Corredor Andes-Atlántico, un proyecto conjunto que conecta el noroeste argentino, rico en minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales, con infraestructura ferroviaria, de oleoductos y gasoductos, portuaria, eléctrica y digital.

El proyecto busca movilizar unos 7.000 millones de dólares en inversiones y se estima que ampliará las oportunidades para las empresas estadounidenses, mientras que fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos litio, cobre, petróleo y gas, señalaron los funcionarios en el lanzamiento.

La iniciativa anunciada el miércoles por Milei y funcionarios norteamericanos profundiza la integración económica entre Estados Unidos y Argentina.

Desde la administración Trump destacaron la importancia geopolítica del anuncio, ya que busca garantizar el suministro de energía y minerales estratégicos y disminuir la influencia de China en la región.

Oxenford destacó que la Argentina logró ser elegible para el acompañamiento del Eximbank, la agencia de financiamiento de Washington que facilita que firmas estadounidenses exporten a otros países, gracias a la administración de Milei.

"Hasta febrero, Argentina no era elegible para el Eximbank. Ni siquiera podían considerar un proyecto por los desastres anteriores", dijo el embajador, en referencia al kirchnerismo.

El funcionario también destacó que "en tiempo récord se consiguió el primer acuerdo de este tipo y el más grande hasta hoy entre Eximbank y Argentina".

En pocas palabras

  • Explosión de exportaciones: El embajador Alec Oxenford vaticina un auge en minerales e hidrocarburos tras acuerdo con EE.UU.
  • Acuerdo millonario: Se firmó un convenio por U$7000 millones para infraestructura con Estados Unidos, según el acuerdo Corredor Andes-Atlántico.
  • Riesgo de 'enfermedad holandesa': Oxenford comparó a Argentina con Noruega ante un posible exceso de dólares que afecte la competitividad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Dólar Javier Milei
Notas relacionadas
Javier Milei participa de la Asamblea de la ONU con Malvinas como un eje de su discurso
Javier Milei cierra su gira por Nueva York con una reunión bilateral con Benjamín Netanyahu
Trump recibió a Xi Jinping en la Casa Blanca y coincidieron en un punto clave de la IA

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar