El embajador en EE.UU. aventuró que Argentina tendrá "el problema de Noruega" por el exceso de dólares

En ese grupo mencionó al cobre, el litio y otros recursos que Estados Unidos considera estratégicos para sus cadenas de suministro.

"Él lo dijo y ahora la gente lo ve", enfatizó Oxenford al referirse a la frase de Milei sobre que "nos van a salir los dólares por las orejas".

La referencia del embajador argentino a los problemas de Noruega apuntan a lo que los economistas definen como la "enfermedad holandesa", que señala que la entrada masiva de dólares por la exportación de un recurso natural destruye la competitividad del resto de la economía.

El embajador vinculó esa perspectiva con los proyectos de gas natural licuado (GNL), que requerirán la construcción de plantas e infraestructura. Aun así, consideró que los resultados comenzarán a observarse dentro de un plazo de entre tres y cinco años.

La carta de intención del banco de exportaciones e importaciones estadounidense prevé US$6.000 millones para YPF, con foco en desarrollos de GNL junto a las compañías XRG y ENI. Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera estatal, señaló en la misma entrevista que la empresa busca superar los US$30.000 millones anuales de exportaciones a partir de 2031.

La iniciativa que derivó en el optimismo del Presidente y el embajador argentino es el acuerdo Corredor Andes-Atlántico, un proyecto conjunto que conecta el noroeste argentino, rico en minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales, con infraestructura ferroviaria, de oleoductos y gasoductos, portuaria, eléctrica y digital.

El proyecto busca movilizar unos 7.000 millones de dólares en inversiones y se estima que ampliará las oportunidades para las empresas estadounidenses, mientras que fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos litio, cobre, petróleo y gas, señalaron los funcionarios en el lanzamiento.

La iniciativa anunciada el miércoles por Milei y funcionarios norteamericanos profundiza la integración económica entre Estados Unidos y Argentina.

Desde la administración Trump destacaron la importancia geopolítica del anuncio, ya que busca garantizar el suministro de energía y minerales estratégicos y disminuir la influencia de China en la región.

Oxenford destacó que la Argentina logró ser elegible para el acompañamiento del Eximbank, la agencia de financiamiento de Washington que facilita que firmas estadounidenses exporten a otros países, gracias a la administración de Milei.

"Hasta febrero, Argentina no era elegible para el Eximbank. Ni siquiera podían considerar un proyecto por los desastres anteriores", dijo el embajador, en referencia al kirchnerismo.

El funcionario también destacó que "en tiempo récord se consiguió el primer acuerdo de este tipo y el más grande hasta hoy entre Eximbank y Argentina".