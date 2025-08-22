En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
LO CONFIRMÓ EL GOBIERNO

Jubilados ANSES: el nuevo PROGRAMA DE DESCUENTOS y el AUMENTO

ANSES confirmó novedades para jubilados desde septiembre 2025. Habrá aumentos, bonos y un programa de beneficios en comercios que promete un impacto directo en los bolsillos. Enterate qué cambia y cómo acceder.

Los jubilados ANSES tendrán novedades importantes a partir de septiembre de 2025, según lo confirmado por el Gobierno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La funcionaria anunció la puesta en marcha de Beneficios ANSES, un programa con descuentos en supermercados y comercios, junto al incremento de haberes y el pago del bono extraordinario.

Con estas medidas, millones de jubilados y pensionados verán un refuerzo en sus ingresos que combina el aumento de la movilidad previsional, la continuidad del bono de $70.000 y un esquema de reintegros en compras diarias. Los detalles ya fueron confirmados y entrarán en vigencia en las próximas semanas.

La ANSES recordó que tanto el aumento como los reintegros serán automáticos, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El objetivo oficial es mejorar el poder de compra de los adultos mayores en un contexto de alta inflación.

¿Cuánto cobrarán los jubilados ANSES en septiembre 2025?

Con la aplicación de la fórmula de movilidad, que ajusta los haberes de acuerdo con la inflación, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,9 % en septiembre 2025. Los montos quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $320.277,17 + $70.000 de bono = $390.277,17

  • PUAM: $256.221,74 + $70.000 de bono = $326.221,74

  • Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $224.194,02 + $70.000 de bono = $294.194,02

  • PNC por madres de 7 hijos o más: $390.277,17 (con bono incluido)

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

El bono será completo para quienes cobren la mínima y proporcional hasta un tope de $390.277,17 para el resto de los beneficiarios.

¿Cómo funcionará el programa Beneficios ANSES para jubilados?

Según explicó Pettovello en el Council of the Americas, el programa se aplicará mediante acuerdos con supermercados, cadenas comerciales y cámaras empresarias. Los jubilados y pensionados recibirán descuentos y reintegros automáticos en compras con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde perciben sus haberes.

No será necesario realizar inscripciones ni trámites previos: los reintegros se acreditarán de manera directa en la cuenta bancaria de cada beneficiario. El Gobierno busca así reducir el gasto en alimentos y productos esenciales, fortaleciendo el poder de compra de quienes dependen de haberes previsionales.

¿Cuándo cobran los jubilados ANSES en agosto 2025?

ANSES publicó el calendario de pagos de agosto 2025 para jubilados y pensionados:

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto

  • Terminados en 1: 11 de agosto

  • Terminados en 2: 12 de agosto

  • Terminados en 3: 13 de agosto

  • Terminados en 4: 14 de agosto

  • Terminados en 5: 15 de agosto

  • Terminados en 6: 18 de agosto

  • Terminados en 7: 19 de agosto

  • Terminados en 8: 20 de agosto

  • Terminados en 9: 21 de agosto

Quienes superen el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de agosto, según la terminación del DNI.

