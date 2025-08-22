Jubilados ANSES: el nuevo PROGRAMA DE DESCUENTOS y el AUMENTO

Jubilación mínima: $320.277,17 + $70.000 de bono = $390.277,17

PUAM: $256.221,74 + $70.000 de bono = $326.221,74

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $224.194,02 + $70.000 de bono = $294.194,02

PNC por madres de 7 hijos o más: $390.277,17 (con bono incluido)

Jubilación máxima: $2.155.162,17

El bono será completo para quienes cobren la mínima y proporcional hasta un tope de $390.277,17 para el resto de los beneficiarios.

¿Cómo funcionará el programa Beneficios ANSES para jubilados?

Según explicó Pettovello en el Council of the Americas, el programa se aplicará mediante acuerdos con supermercados, cadenas comerciales y cámaras empresarias. Los jubilados y pensionados recibirán descuentos y reintegros automáticos en compras con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde perciben sus haberes.

No será necesario realizar inscripciones ni trámites previos: los reintegros se acreditarán de manera directa en la cuenta bancaria de cada beneficiario. El Gobierno busca así reducir el gasto en alimentos y productos esenciales, fortaleciendo el poder de compra de quienes dependen de haberes previsionales.

¿Cuándo cobran los jubilados ANSES en agosto 2025?

ANSES publicó el calendario de pagos de agosto 2025 para jubilados y pensionados:

Documentos terminados en 0: 8 de agosto

Terminados en 1: 11 de agosto

Terminados en 2: 12 de agosto

Terminados en 3: 13 de agosto

Terminados en 4: 14 de agosto

Terminados en 5: 15 de agosto

Terminados en 6: 18 de agosto

Terminados en 7: 19 de agosto

Terminados en 8: 20 de agosto

Terminados en 9: 21 de agosto

Quienes superen el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de agosto, según la terminación del DNI.