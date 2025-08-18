Jubilaciones de ANSES: cuánto cobran los beneficiarios en septiembre 2025

El bono de $70.000 se aplica en su totalidad solo a quienes perciben el haber mínimo y se reduce proporcionalmente para otros beneficiarios hasta alcanzar el tope de $390.277,18. Quienes superan ese límite reciben únicamente su prestación habitual.

Esta actualización mensual busca acompañar el ritmo de inflación y garantizar que los ingresos de los jubilados y pensionados mantengan su valor frente al aumento de precios de bienes y servicios.

¿Cómo consultar fechas y montos en ANSES?

Los pagos se organizan según la terminación del DNI del beneficiario. ANSES publica un calendario oficial que se extiende a lo largo del mes, facilitando la planificación de los gastos y evitando concentración en las sucursales.

A través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y clave de la seguridad social, los beneficiarios pueden verificar su historia laboral, los aportes registrados, el estado de sus trámites y el detalle de montos a cobrar. También se habilita la presentación de documentación adicional en caso de aportes no registrados o períodos pendientes.

Bono extraordinario y su impacto en el poder adquisitivo

Desde marzo de 2024, el bono de $70.000 permanece sin actualización, lo que limita su efecto compensatorio frente a la inflación acumulada. No obstante, este refuerzo sigue siendo clave para quienes perciben los haberes más bajos, incrementando significativamente el ingreso mensual.

El esquema actual garantiza que la mayoría de los beneficiarios con haberes mínimos accedan a la suma adicional, mientras que quienes reciben montos superiores sólo perciben el ajuste del índice de precios, sin bono extra.