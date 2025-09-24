Jubilaciones ANSES octubre 2025: cómo quedan los nuevos montos con el aumento y el bono extraordinario

Estos incrementos buscan que los beneficiarios mantengan su poder adquisitivo y puedan enfrentar los aumentos en los precios de bienes y servicios.

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran

El Gobierno de Javier Milei confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados. Este refuerzo tiene como objetivo que los sectores más vulnerables alcancen un piso de ingresos de $396.304,88.

Los beneficiarios de la jubilación mínima recibirán el bono completo, alcanzando el nuevo total de $396.304,88 .

Los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas recibirán un proporcional para completar el piso: PUAM: $331.016,96 Pensión No Contributiva: $298.381,85



Quienes perciban más que la jubilación mínima, pero menos que la máxima, recibirán un pago proporcional para llegar al piso, mientras que los titulares de la jubilación máxima no reciben este bono, ya que superan el límite establecido por la medida.

Cómo y cuándo se cobra el aumento y el bono

El pago de los haberes y el bono extraordinario se realiza de forma automática en la cuenta bancaria del beneficiario, siguiendo el calendario habitual de ANSES, que se organiza según la terminación del DNI.

Este adelanto permite que los jubilados y pensionados reciban los ajustes y el bono de manera eficiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales, garantizando que los hogares más vulnerables puedan cubrir gastos básicos y afrontar la inflación.

ANSES_jubilacion

Préstamos para jubilados: lo que hay que saber

Durante septiembre 2025, los jubilados y pensionados tendrán la posibilidad de acceder a préstamos personales de gran monto a través del Banco de la Nación Argentina (BNA). Esta línea de créditos, conocida como “Préstamos Nación Previsional”, permite solicitar hasta $10.000.000 con financiación de hasta 72 meses, ofreciendo un alivio financiero a quienes perciben haberes a través de ANSES.

Los préstamos personales del BNA están disponibles tanto para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad como para quienes lo hacen en otros bancos.

El programa Préstamos Nación Previsional permite:

Solicitar préstamos de hasta $50.000.000 con plazos máximos de 72 meses .

Que las cuotas mensuales no superen el 35% de los ingresos jubilatorios .

Que la amortización se debite automáticamente de la caja de ahorro o del recibo de jubilación mediante el sistema de código de descuento de ANSES.

En todos los casos, el préstamo se ofrece en pesos y se puede destinar a cualquier fin, sin requerir justificación.

Requisitos para solicitar los créditos

Para acceder a esta línea de préstamos, los jubilados deben cumplir con condiciones mínimas:

Ser titular de una jubilación o pensión gestionada por ANSES.

Contar con ingresos suficientes para cubrir hasta el 35% de las cuotas según el haber mensual.

Tener una caja de ahorro activa en BNA o permitir el descuento vía ANSES.

Edad: sin restricciones específicas, siempre que se trate de jubilaciones o pensiones vigentes.

No se exige historial crediticio previo ni documentación adicional compleja, lo que facilita el acceso a este beneficio financiero para los adultos mayores.