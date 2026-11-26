El respaldo de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei

El mensaje de Lamelas se conoció dos días después de que ratificara el respaldo de Washington a la administración de Javier Milei, tras la aprobación en el Senado de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El lunes, el diplomático había celebrado la sanción de la iniciativa y destacó las oportunidades que, según su visión, puede generar para las pequeñas y medianas empresas argentinas.

“Hecho en Argentina. El Congreso aprobó la adhesión al PCT. Con el ARTI, una pyme puede ganar clientes en EE.UU. y sumar laburo acá. Así crece el país. El rumbo lo eligen los argentinos. EE.UU. apoya al presidente Milei. ¡Seguimos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!”, publicó en X.

El proyecto había sido aprobado por el Senado con 47 votos afirmativos y 22 negativos, luego de que Diputados introdujera modificaciones al texto original y la Cámara alta debiera volver a tratarlo.

La nueva declaración del embajador vuelve a poner en primer plano el vínculo entre la Casa Blanca y el Gobierno argentino, mientras Lamelas anticipa su deseo de que Trump y Milei compartan otro encuentro durante 2027.