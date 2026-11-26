Por hijo nacido con vida: se computa 1 año de aportes.

Por hijo adoptado (menor de edad): se computan 2 años de aportes.

Adicional por hijo con discapacidad: se suma 1 año extra sobre el cómputo base (alcanzando 2 años por nacimiento o 3 años por adopción).

Adicional por cobro de AUH: se suman 2 años extra por cada hijo por el cual la madre haya percibido la Asignación Universal por Hijo durante al menos 12 meses, consecutivos o alternados.

De este modo, una mujer con tres hijos por los cuales haya cobrado la AUH durante al menos un año acumula 9 años de aportes efectivos (3 años por cada hijo). Asimismo, ANSES contempla dentro del cálculo los períodos de licencia legal por maternidad y el estado de excedencia utilizado tras el parto, siempre que se encuentren debidamente registrados.

¿Cuánto cobran de bolsillo las jubiladas que acceden al haber mínimo tras completar aportes?

Completar los 30 años de servicios mediante el reconocimiento por tareas de cuidado habilita el acceso a la jubilación mínima del régimen general, evitando quedar sujeta a prestaciones asistenciales de menor cuantía como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber base.

En diciembre de 2026, quienes acceden a la jubilación mínima perciben un ingreso consolidado de $730.274,20 netos de bolsillo ($750.695,05 brutos antes del descuento del 3% de obra social PAMI), compuesto por el haber básico actualizado del 2,17% ($453.796,70), el medio aguinaldo ($226.898,35) y el bono extraordinario de $70.000 libre de deducciones.

¿Cómo revisar los datos y sacar turno en Mi ANSES para iniciar la jubilación?

Antes de solicitar atención presencial, las interesadas deben verificar que sus vínculos familiares estén correctamente cargados en la base de datos del organismo ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la solapa Información Personal > Datos personales y familiares.

Si algún hijo no figura o existen errores registrales, es obligatorio actualizar la información mediante Atención Virtual o sin turno en una oficina de ANSES presentando las partidas de nacimiento y los DNI correspondientes. Una vez validados los vínculos, se debe solicitar un turno para Asesoramiento por tareas de cuidado y concurrir con la siguiente documentación:

DNI original de la titular solicitante.

Partidas de nacimiento de todos los hijos registrados.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en caso de corresponder.

Sentencia judicial de adopción, si se declaran hijos adoptivos.

Calendario de cobro de jubilaciones mínimas en diciembre 2026