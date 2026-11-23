Beneficiarios incluidos: jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de todas las escalas salariales, titulares de pensiones por fallecimiento, retiros por invalidez, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Prestaciones excluidas: no perciben aguinaldo los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) ni las asignaciones familiares del sistema SUAF.

¿Cuándo se deposita el aguinaldo de diciembre según la terminación del DNI?

El organismo previsional dispuso que la segunda cuota del aguinaldo se deposite de manera automática en la misma cuenta bancaria y en idéntica fecha que el haber mensual habitual. El cronograma se extenderá entre el 9 y el 23 de diciembre de 2026, respetando la división habitual por tramos de ingresos y terminación del Documento Nacional de Identidad.

¿Cómo consultar el recibo de haberes y el detalle de liquidación en Mi ANSES?

Los titulares pueden verificar el desglose exacto de su liquidación —discriminando haber básico, medio aguinaldo, eventuales bonos y retenciones de obra social— de forma gratuita a través de internet siguiendo estos pasos: