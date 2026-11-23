De esta manera, Marta buscó echar por tierra a las versiones que comenzaron a circular después de aquella salida y aclaró que la buena onda que se vio entre ambos no tiene ninguna connotación amorosa.

Pero la explicación de la influencer no terminó con ese comentario. También se encargó de contar que Pablo Migliore forma parte del grupo de compañeros con el que comparte las grabaciones y distintas actividades de MasterChef Celebrity. “Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de Master Chef esa noche también”, agregó.

Así, Marta Fort desmintió de manera contundente cualquier posibilidad de romance con el exarquero y explicó que aquella noche simplemente disfrutaron de una salida grupal junto a otros participantes del reality culinario.

Qué dijo Nazareno Casero sobre Marta Fort para reavivar las versiones de posible romance entre ellos

La reciente separación de Marta Fort continúa generando repercusiones y sumando nuevos protagonistas. En medio de la polémica por las distintas versiones que circularon sobre el final de su relación y después del contundente descargo que hizo la influencer, Nazareno Casero rompió el silencio sobre los rumores que lo ubican como un posible tercero en discordia y dejó algunas declaraciones que no pasaron inadvertidas.

Durante una entrevista con Desayuno Americano (América TV), el actor fue consultado por el vínculo que mantiene con la hija de Ricardo Fort, con quien comparte las grabaciones de MasterChef Celebrity. Lejos de esquivar el tema, se mostró distendido y reconoció que entre ellos existe una buena relación, aunque no confirmó que haya algo más.

“Somos buenos compañeros”, aclaró inicialmente Casero al referirse a Marta. Sin embargo, a medida que avanzó la charla, aportó detalles sobre algunos intercambios que mantuvieron y que despertaron todavía más curiosidad.

En ese sentido, recordó una particular iniciativa que había impulsado la mediática para encontrar novio y admitió que decidió aprovechar la oportunidad para acercarse. “En un momento ella estaba haciendo el sorteo de buscar un novio y le mandé un mensaje, pero fue una chance”, contó.

Cuando quisieron saber si efectivamente habían mantenido conversaciones privadas, el actor no tuvo inconvenientes en reconocerlo y respondió con una sonrisa: “Sí, hablamos. Fue divertido”.

Pero hubo más. Al momento de describir qué piensa de la influencer, Nazareno fue contundente y no escatimó elogios. “Para mí es una de las mujeres más lindas de Argentina”, expresó, alimentando las versiones sobre un posible interés sentimental.

Por último, ante la pregunta directa sobre si había intentado conquistarla, dejó una respuesta que mantuvo el misterio: “Por ahí sí, por ahí le mandé”.

Las declaraciones del actor llegan en un momento particularmente sensible para Marta Fort, quien recientemente realizó un fuerte descargo tras cuestionar a su expareja por exponer públicamente detalles de la ruptura.