La ANSES inició el pago de jubilaciones de marzo de 2026, en un mes que presenta novedades para millones de beneficiarios del sistema previsional argentino.
La ANSES ya puso en marcha el calendario de pagos para jubilados correspondiente a marzo de 2026. El cronograma llega con una actualización en los haberes y con la continuidad del refuerzo destinado a quienes perciben ingresos más bajos.
Jubilados de ANSES: el dato que define los pagos y haberes de marzo
El organismo confirmó que los haberes registran un aumento del 2,88%, aplicado según el mecanismo de movilidad vigente que ajusta las prestaciones en función de la inflación.
Además, quienes perciben la jubilación mínima continúan recibiendo el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que se mantiene para mejorar el ingreso de los beneficiarios con menores haberes.
Con la actualización aplicada este mes, los valores del sistema previsional registraron un nuevo incremento.
La jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88. Sin embargo, al sumar el refuerzo extraordinario, el ingreso final para quienes perciben ese haber alcanza los $439.600,88 durante marzo.
Por su parte, el haber máximo del sistema previsional se ubica en $2.487.063,95.
El refuerzo adicional se mantiene para quienes cobran los haberes más bajos, mientras que los jubilados con ingresos superiores perciben únicamente el monto actualizado según el índice de movilidad.
El calendario de pagos del organismo se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este sistema permite distribuir las acreditaciones a lo largo de varias jornadas.
Para los jubilados que perciben la mínima, las fechas de cobro previstas son:
DNI terminados en 0: desde el 9 de marzo
DNI terminados en 1: desde el 10 de marzo
DNI terminados en 2: desde el 11 de marzo
DNI terminados en 3: desde el 12 de marzo
DNI terminados en 4: desde el 13 de marzo
DNI terminados en 5: desde el 16 de marzo
DNI terminados en 6: desde el 17 de marzo
DNI terminados en 7: desde el 18 de marzo
DNI terminados en 8: desde el 19 de marzo
DNI terminados en 9: desde el 20 de marzo
En el caso de quienes superan el haber mínimo, los pagos se realizan hacia la segunda parte del mes.
Los jubilados pueden verificar el día específico en que se acreditará su haber utilizando los canales digitales del organismo previsional.
Las opciones disponibles incluyen:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.
Utilizar la aplicación oficial de ANSES desde el teléfono celular.
Consultar la información en cajeros automáticos o sucursales bancarias.
También es posible revisar el cronograma completo en el sitio oficial del organismo.
El incremento aplicado en marzo responde al sistema de movilidad previsional vigente.
Este mecanismo establece que las jubilaciones se actualicen todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
En este caso, el aumento del 2,88% corresponde a la inflación registrada en enero de 2026, dato que se utiliza para calcular la actualización de haberes en marzo.