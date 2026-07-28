La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a la Argentina tras el polémico viaje a Italia

"Buen día. Mauro y la China en Ezeiza, acaban de volver", se indicó en la foto de Mauro y la China llevando su equipaje en el aeropuerto compartida en redes.

Ya de regreso en el país, la actriz aprovechó para pasar desde bien temprano el cumpleaños número 6 de su hijo Amancio y compartió en las redes imágenes inéditas del pequeño.

Los picantes mensajes de Mauro Icardi desde Italia

Mauro Icardi publicó una serie de mensajes contundentes desde Milán en el momento más tenso de la disputa judicial con Wanda Nara.

"¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", lanzó desafiante el futbolista desde sus historias con emojis de risa.

Esto se debe al plazo que la Justicia le habría dado para que explique el motivo de su viaje a Italia con la China Suárez justo después de sucedido el robo en la casa de Wanda en Milán.

Y horas después, en medio de una romántica salida que compartió con la China Suárez en un restaurante, volvió a la carga con otro picante mensaje: "¿Puedo cenar o necesito resolusión de la Justicia?", desafió el futbolista quien se encuentra libre tras la finalización del contrato con el Galatasaray de Turquía.