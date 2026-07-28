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La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a la Argentina tras el polémico viaje a Italia

La actriz la China Suárez y el futbolista Mauro Icardi regresaron a la Argentina en medio del revuelo que generó el viaje a Milán tras el robo en la casa de Wanda Nara.

28 jul 2026, 12:30
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La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a la Argentina tras el polémico viaje a Italia

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La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a la Argentina tras el polémico viaje a Italia

La China Suárez y Mauro Icardi pasaron unos días de descanso en Italia donde se mostraron relajados y enamorados a través de las redes sociales en medio de la tensión del futbolista con su ex, Wanda Nara.

El conflicto entre la conductora y el futbolista creció aún más tras el robo en la casa de Wanda en Milán y el faltante de la documentación de las niñas, lo que derivó en un terrible cruce entre las partes.

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En ese contexto, este martes la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a la Argentina, según comentó Paula Varela en el programa Lape Club Social (América Tv).

"Acaban de llegar al país esta mañana a Ezeiza la China Suárez y Mauro Icardi", precisó la periodista y se mostró al aire una imagen de la famosa pareja en el aeropuerto de Ezeiza subida hace unas horas por la cuenta chimentera @chismesdeker.

"Buen día. Mauro y la China en Ezeiza, acaban de volver", se indicó en la foto de Mauro y la China llevando su equipaje en el aeropuerto compartida en redes.

Ya de regreso en el país, la actriz aprovechó para pasar desde bien temprano el cumpleaños número 6 de su hijo Amancio y compartió en las redes imágenes inéditas del pequeño.

Los picantes mensajes de Mauro Icardi desde Italia

Mauro Icardi publicó una serie de mensajes contundentes desde Milán en el momento más tenso de la disputa judicial con Wanda Nara.

"¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", lanzó desafiante el futbolista desde sus historias con emojis de risa.

Esto se debe al plazo que la Justicia le habría dado para que explique el motivo de su viaje a Italia con la China Suárez justo después de sucedido el robo en la casa de Wanda en Milán.

Y horas después, en medio de una romántica salida que compartió con la China Suárez en un restaurante, volvió a la carga con otro picante mensaje: "¿Puedo cenar o necesito resolusión de la Justicia?", desafió el futbolista quien se encuentra libre tras la finalización del contrato con el Galatasaray de Turquía.

     

 

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