Georgina Barbarossa aniquiló a Wanda Nara y confesó por qué no va a su programa: "Dijo que..."

Luego, recordó la polémica foto subida por Wanda a las redes con Johnny Depp que desató una fuerte polémica con Vero Lozano, quien entrevistó después al famoso actor.

"Vero tenía razón porque lo tenía ella y era prioridad de Vero. Entre bomberos no hay que pisarse la manguera, hay un respeto. A mí me hacen eso y me enojo, pero claro, lo traigo a Johnny Depp que no es que viene de Chascomús. Lo traigo yo flaca, tengo prioridad", observó Georgina Barbarossa sobre aquel accionar de Wanda.

Y explicó el motivo por el que la mediática no quiso nunca ir su programa como invitada: "Wanda nunca vino a mi programa pero yo hice de abogada de ella. Ella dijo que no quiere venir porque en mi panel la tratan mal y no es así, que quiere un mano a mano a solas conmigo".

"Wanda vení, nosotros no tratamos mal a nadie. Son picantes sí pero Wanda Nara no mea agua bendita tampoco con todo lo hace, dice y escribe", cerró la conductora.

Qué dijo Georgina Barbarossa tras el Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

Georgina Barbarossa explotó tras el Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora y marcó su total desacuerdo con la votación de los miembros de la entidad que preside Luis Ventura.

"No nos tenemos que enojar con Wanda Nara, yo estoy enojada con Aptra”, lanzó la conductora en el ciclo radial de Baby Etchecopar por Radio Rivadavia. Y dejó en claro su postura con evidente enojo: “No voy a ir más a los Martín Fierro, me parece una falta de respeto”.

La conductora defendió su lugar y trayectoria en la televisión: “Hace 27 años empecé a conducir. Yo vengo del teatro, y en estos cinco años conduzco con mucho éxito. Es un programa con mucho rating, la gente nos elige”.

“Tengo que estar informadísima y leyendo y viendo noticieros y noticias y diarios y cosas de todas partes del mundo para poder estar frente a cámara, porque siento que es una gran responsabilidad”, cerró visiblemente molesta con la estatuilla que quedó en manos de la conductora de MasterChef Celebrity.