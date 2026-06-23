El inesperado comentario de Santiago del Moro tras la salida de Titi de Gran Hermano

Las palabras de Del Moro reflejaron el impacto que tuvo la eliminación de Titi, una de las participantes que parecía contar con mayores posibilidades de alcanzar las instancias decisivas del juego.

Además, destacó la enorme repercusión que tuvo la gala de eliminación y el nivel de participación de la audiencia, que volvió a demostrar su compromiso con el ciclo. "Fue una locura, récord de votos", afirmó al referirse a la histórica cantidad de sufragios que recibió la placa.

Pero las novedades no terminaron allí. Durante su programa, Santiago del Moro también adelantó que una de las dinámicas más esperadas por los seguidores del reality volverá a tener protagonismo dentro de la casa.

"Hoy tenemos congelados, el primer congelado que hubo fue de Anita, la hija de Andrea que entró a buscar su valija, pero todavía nadie ingresó para ver a alguien", comentó.

Si bien evitó brindar demasiadas precisiones, dejó una pista que rápidamente despertó la curiosidad de los fanáticos. "No puedo contar mucho, solo que es un hombre", anticipó, alimentando todo tipo de especulaciones sobre quién será el próximo visitante de la casa.

Cuál fue la fuerte advertencia de Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano

Una fuerte discusión durante una de las cenas de nominados en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) obligó a Santiago del Moro a intervenir para poner un freno a una situación que, según consideró, había excedido los límites del juego. El conductor aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a todos los participantes sobre el uso de determinadas acusaciones dentro de la competencia.

El episodio tuvo como protagonistas a Cinzia y Emanuel, quienes protagonizaron un tenso intercambio de palabras. En medio del enfrentamiento, la participante venezolana acusó a su compañero de tener actitudes machistas, algo que generó una inmediata reacción por parte de él.

Visiblemente afectado, Emanuel expresó: "A mí me dolió porque ella sabe mi historia que yo tengo en mi casa, yo la conté públicamente y abrí el corazón hacia ellas, y me tildó de machista ella, justamente".

Lejos de bajar el tono, el jugador continuó con su descargo y apuntó directamente contra Cinzia: "Vos sos mala leche, Cinzia, porque jugaste con algo, la gente lo sufre en la casa del machismo. En mi casa mi mamá se fue por machismo y vos jugaste con eso".

La discusión fue escalando hasta que Santiago del Moro decidió tomar la palabra para marcar una postura clara frente a lo sucedido. "Ema, esperá, esto va para todos. Ya se los dije la otra vez. No busquen temas grandes para el juego", señaló el conductor.

Acto seguido, amplió su reflexión y advirtió sobre la gravedad de ciertas cuestiones que, según remarcó, no deberían utilizarse como herramientas estratégicas dentro del reality. "Pasan cosas serias en la vida y pasan cosas serias en esa casa y se dicen muchas cosas que son cancelables. No jueguen con ciertas cartas, si tienen algún tipo de problema con algún tema muy delicado lo hablan, pero no lo usen como estrategia para carpetear algo. Porque el machismo, la xenofobia, son temas muy grandes como para tomarlos a la ligera".

Para cerrar, Del Moro volvió a insistir en que los conflictos de esa naturaleza deben tratarse con responsabilidad y madurez. "Y si son graves lo hablan con personas adultas que son, lo dirimen, si quieren vayan al confesionario, pero traten de jugar, me parece que son mucho más jugadores que esto. Jugar con el machismo, con la xenofobia, es muy grande, es muy delicado", concluyó, dejando a toda la casa en absoluto silencio.