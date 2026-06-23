A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SINCERICIDIO

El inesperado comentario de Santiago del Moro tras la salida de Titi de Gran Hermano

La eliminación de una de las participantes más destacadas de Gran Hermano Generación Dorada no pasó inadvertida y provocó una inesperada reacción de Santiago del Moro, que sorprendió con una revelación contundente.

23 jun 2026, 15:31
Banner seguínos en google Primicias Ya
El inesperado comentario de Santiago del Moro tras la salida de Titi de Gran Hermano

El inesperado comentario de Santiago del Moro tras la salida de Titi de Gran Hermano

El inesperado comentario de Santiago del Moro tras la salida de Titi de Gran Hermano

El inesperado comentario de Santiago del Moro tras la salida de Titi de Gran Hermano

La sorpresiva eliminación de Titi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo generó repercusiones dentro de la casa más famosa del país sino que también provocó una inesperada reacción de Santiago del Moro. Tras la gala, que registró una participación récord de más de seis millones de votos, el conductor reconoció públicamente que imaginaba un destino muy diferente para la participante dentro del reality.

Durante la emisión de su programa radial El club del Moro (La 100), el conductor habló sobre la salida de la jugadora y confesó que su eliminación le generó una especial tristeza, ya que desde el comienzo la consideraba una de las grandes candidatas de la temporada.

Leé también

Santiago del Moro frenó en seco a los participantes de Gran Hermano y lanzó una fuerte advertencia

santiago del moro freno en seco a los participantes de gran hermano y lanzo una fuerte advertencia

"Anoche se fue Titi, la verdad que me dio mucha pena. Yo pensé que iba a ser una de las finalistas cuando ingresó", expresó Del Moro, sorprendiendo a los oyentes con su sinceridad.

Luego, el conductor compartió una curiosidad vinculada a los primeros días del programa. Según contó, cuando comenzó esta edición del reality realizó junto a la producción una especie de pronóstico sobre los participantes que llegarían más lejos en la competencia. "Apenas empezó el programa, con los productores hicimos un prode y yo la había puesto a ella como una de las finalistas. Pero bueno, no llegó", reveló.

Las palabras de Del Moro reflejaron el impacto que tuvo la eliminación de Titi, una de las participantes que parecía contar con mayores posibilidades de alcanzar las instancias decisivas del juego.

Además, destacó la enorme repercusión que tuvo la gala de eliminación y el nivel de participación de la audiencia, que volvió a demostrar su compromiso con el ciclo. "Fue una locura, récord de votos", afirmó al referirse a la histórica cantidad de sufragios que recibió la placa.

Pero las novedades no terminaron allí. Durante su programa, Santiago del Moro también adelantó que una de las dinámicas más esperadas por los seguidores del reality volverá a tener protagonismo dentro de la casa.

"Hoy tenemos congelados, el primer congelado que hubo fue de Anita, la hija de Andrea que entró a buscar su valija, pero todavía nadie ingresó para ver a alguien", comentó.

Si bien evitó brindar demasiadas precisiones, dejó una pista que rápidamente despertó la curiosidad de los fanáticos. "No puedo contar mucho, solo que es un hombre", anticipó, alimentando todo tipo de especulaciones sobre quién será el próximo visitante de la casa.

Cuál fue la fuerte advertencia de Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano

Una fuerte discusión durante una de las cenas de nominados en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) obligó a Santiago del Moro a intervenir para poner un freno a una situación que, según consideró, había excedido los límites del juego. El conductor aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a todos los participantes sobre el uso de determinadas acusaciones dentro de la competencia.

El episodio tuvo como protagonistas a Cinzia y Emanuel, quienes protagonizaron un tenso intercambio de palabras. En medio del enfrentamiento, la participante venezolana acusó a su compañero de tener actitudes machistas, algo que generó una inmediata reacción por parte de él.

Visiblemente afectado, Emanuel expresó: "A mí me dolió porque ella sabe mi historia que yo tengo en mi casa, yo la conté públicamente y abrí el corazón hacia ellas, y me tildó de machista ella, justamente".

Lejos de bajar el tono, el jugador continuó con su descargo y apuntó directamente contra Cinzia: "Vos sos mala leche, Cinzia, porque jugaste con algo, la gente lo sufre en la casa del machismo. En mi casa mi mamá se fue por machismo y vos jugaste con eso".

La discusión fue escalando hasta que Santiago del Moro decidió tomar la palabra para marcar una postura clara frente a lo sucedido. "Ema, esperá, esto va para todos. Ya se los dije la otra vez. No busquen temas grandes para el juego", señaló el conductor.

Acto seguido, amplió su reflexión y advirtió sobre la gravedad de ciertas cuestiones que, según remarcó, no deberían utilizarse como herramientas estratégicas dentro del reality. "Pasan cosas serias en la vida y pasan cosas serias en esa casa y se dicen muchas cosas que son cancelables. No jueguen con ciertas cartas, si tienen algún tipo de problema con algún tema muy delicado lo hablan, pero no lo usen como estrategia para carpetear algo. Porque el machismo, la xenofobia, son temas muy grandes como para tomarlos a la ligera".

Para cerrar, Del Moro volvió a insistir en que los conflictos de esa naturaleza deben tratarse con responsabilidad y madurez. "Y si son graves lo hablan con personas adultas que son, lo dirimen, si quieren vayan al confesionario, pero traten de jugar, me parece que son mucho más jugadores que esto. Jugar con el machismo, con la xenofobia, es muy grande, es muy delicado", concluyó, dejando a toda la casa en absoluto silencio.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Santiago del Moro Gran Hermano

Lo más visto