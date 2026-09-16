La Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés por primera vez desde 2023: el impacto en los mercados

El organismo agregó que el aumento del empleo continuó acompañando el crecimiento de la fuerza laboral, mientras que la tasa de desempleo tuvo pocos cambios. “La inflación se mantiene elevada”, advirtió.

El impacto en los mercados

El mercado también siguió de cerca el comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense. En la previa de la decisión, el rendimiento de los títulos a diez años superó el 5% por primera vez desde 2023, una señal de mayores costos de financiamiento a nivel global.

El aumento de las tasas estadounidenses puede generar presión sobre los activos de los mercados emergentes y elevar el costo de financiamiento de países como Argentina.

En los primeros dos días de la semana, el riesgo país argentino subió unos 20 puntos y volvió a superar los 500 puntos, en un contexto de mayor volatilidad financiera.

Un escenario de tasas internacionales más altas también dificulta el acceso del Gobierno argentino al mercado de deuda internacional. Esto podría postergar una eventual refinanciación de los vencimientos de 2027 hasta que aparezcan condiciones más favorables.