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La Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés por primera vez desde 2023: el impacto en los mercados

El organismo estadounidense aumentó 0,25 puntos porcentuales el costo del dinero y anticipó tasas más altas para los próximos años. La decisión repercute sobre los mercados emergentes y el financiamiento.

La Reserva Federal elevó 0

La Reserva Federal elevó 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés y la llevó al rango de 3,75%-4%. (Foto: Reuters).

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés y la llevó al rango de 3,75%-4%, en una decisión que tendrá impacto sobre los mercados globales y las condiciones de financiamiento de los países emergentes.

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El aumento, que era esperado por el mercado, fue el primero desde julio de 2023 y se produjo en un contexto de preocupación por la evolución de la inflación, entre otros factores, por el incremento del precio del petróleo.

Donald Trump le hab&iacute;a reclamado a Warsh una fuerte baja de las tasas de inter&eacute;s antes de la decisi&oacute;n de la Reserva Federal. (Foto: Reuters).

Donald Trump le había reclamado a Warsh una fuerte baja de las tasas de interés antes de la decisión de la Reserva Federal. (Foto: Reuters).

La decisión fue tomada durante la reunión de dos días del organismo que preside Kevin Warsh, el funcionario nominado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump para conducir la Fed. La suba se produjo pese al pedido del mandatario estadounidense de avanzar en una reducción de las tasas.

“La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido. Si bien la incertidumbre sigue siendo elevada debido, en parte, a los acontecimientos geopolíticos, el gasto interno ha mostrado resiliencia. El crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta”, señaló la Fed en su comunicado.

El organismo agregó que el aumento del empleo continuó acompañando el crecimiento de la fuerza laboral, mientras que la tasa de desempleo tuvo pocos cambios. “La inflación se mantiene elevada”, advirtió.

El impacto en los mercados

El mercado también siguió de cerca el comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense. En la previa de la decisión, el rendimiento de los títulos a diez años superó el 5% por primera vez desde 2023, una señal de mayores costos de financiamiento a nivel global.

El aumento de las tasas estadounidenses puede generar presión sobre los activos de los mercados emergentes y elevar el costo de financiamiento de países como Argentina.

En los primeros dos días de la semana, el riesgo país argentino subió unos 20 puntos y volvió a superar los 500 puntos, en un contexto de mayor volatilidad financiera.

Un escenario de tasas internacionales más altas también dificulta el acceso del Gobierno argentino al mercado de deuda internacional. Esto podría postergar una eventual refinanciación de los vencimientos de 2027 hasta que aparezcan condiciones más favorables.

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