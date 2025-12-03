Triple pago ANSES: aumento, bono y aguinaldo para jubilados en diciembre 2025

Jubilaciones contributivas

Pensiones contributivas

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o Madre de Siete Hijos

Con este ajuste, diciembre arranca con un nuevo valor de referencia para cada prestación, sobre el cual luego se suman los otros dos refuerzos clave del mes: el aguinaldo y el bono extraordinario.

Medio aguinaldo: el segundo refuerzo del mes

Diciembre también trae el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo. Este plus se calcula como la mitad del mejor haber del semestre, es decir, entre julio y diciembre. En la mayoría de los casos coincide con el de diciembre, ya que es el más alto por el aumento aplicado.

El aguinaldo:

Se deposita junto con el haber mensual

Llega por el mismo banco o medio de pago

En algunas cuentas puede figurar como dos movimientos separados, pero forma parte de la misma liquidación

El aguinaldo por sí solo genera una suba importante en el ingreso final, especialmente cuando se combina con el aumento y, para quienes corresponda, el bono extraordinario.

ANSES_ayuda

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran

El tercer pilar del “combo de diciembre” es el bono extraordinario de $70.000, que ANSES vuelve a pagar este mes con el objetivo de reforzar los ingresos más bajos del sistema.

Este bono está destinado exclusivamente a los titulares de haberes mínimos, es decir:

Jubilados y pensionados con la mínima

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de PNC por Invalidez o Vejez

Titulares de PNC Madre de Siete Hijos

No se otorga a quienes cobran por encima del haber mínimo, aunque estos sí reciben el aumento y el aguinaldo.

El refuerzo de $70.000 hace que diciembre sea uno de los meses más fuertes del año para los sectores de menor ingreso dentro del sistema previsional.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025

A continuación, el detalle completo -ya sumados el aumento, aguinaldo y bono según cada caso- para saber exactamente cuánto se cobra en diciembre.

Jubilación mínima: monto total a cobrar en diciembre

Haber mínimo con aumento: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79

Total: $581.319,38

Para quienes cobran la mínima, este será uno de los pagos más altos de todo 2025. El bono más el aguinaldo elevan notablemente la liquidación final.

Jubilación máxima: cuánto se cobra en diciembre

Los jubilados con haberes máximos no acceden al bono, pero sí suman aumento y aguinaldo.

Haber máximo: $2.293.796,92

Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total: $3.440.695,38

Diciembre también marca un pico de ingreso para este grupo, aunque únicamente por los componentes regulares.

PUAM: cuánto se cobra en diciembre

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la mínima.

Haber PUAM: $272.703,67

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Total: $479.055,50

PNC por Invalidez o Vejez: montos con aumento y bono

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez equivalen al 70% del haber mínimo.

Haber base: $238.615,71

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $119.307,85

Total: $427.923,56

PNC Madre de Siete Hijos: cuánto se cobra

Este grupo percibe el mismo monto que la jubilación mínima.

Haber: $340.879,59

Bono: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total: $581.319,38

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

ANSES ya confirmó las fechas de pago para jubilados, pensionados, AUH y PNC. El cronograma se ordena según tipo de prestación y terminación de DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Martes 9: DNI terminados en 0

Miércoles 10: 1

Jueves 11: 2 y 3

Viernes 12: 4 y 5

Lunes 15: 6 y 7

Martes 16: 8 y 9

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Miércoles 17: DNI terminados en 0 y 1

Jueves 18: 2 y 3

Viernes 19: 4 y 5

Lunes 22: 6 y 7

Martes 23: 8 y 9

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI 0: martes 9

DNI 1: miércoles 10

DNI 2: jueves 11

DNI 3: jueves 11

DNI 4: viernes 12

DNI 5: viernes 12

DNI 6: lunes 15

DNI 7: lunes 15

DNI 8: martes 16

DNI 9: martes 16

Pensiones No Contributivas (PNC)