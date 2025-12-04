Araceli González y la foto en la computadora de Fabián Mazzei que la dejó helada: "El nombre de..."

"¿Le lees los comentarios y preguntas quién es está?", insistió el conductor. Y esa pregunta dio pie a una particular anécdota del inicio de la relación con el actor.

“Una vez pasó que dejó la computadora abierta. ¿Una cagada no? Porque esa noche iba a ser espléndida además", comenzó su relato Araceli.

Y siguió: "Dejó la computadora abierta y leo el nombre de una chica. Ahí toqué y se abrió (una foto) de una chica en una playa con dos perritos. Y que le decían, ‘Hola Fabián, mirá cómo están los perritos, estoy acá en sarasa. Habíamos recién empezado a salir con Fabián".

"Yo estaba cool y re bien. Entonces él hablaba ‘con una chica que me felicita por estar con vos’. Ah, mira qué bueno. Pero un día, dos días, tres días, digo... ¿Cuántas veces te felicitan?", le dijo la actriz a Mazzei.

Y explicó de quién se trataba esa mujer y qué decidió a raíz de eso: "Esa chica se ve que fue una pareja de él y los perritos lo han compartido en algún momento por eso yo ahora tengo cinco perros", cerró divertida ante lo sucedido en aquella oportunidad.

Araceli González habló a fondo de Griselda Siciliani y Adrián Suar

Tras regresar al Trece después de diez años en su visita a Otro día perdido, Araceli González habló con LAM (América Tv) y se refirió a sus sensaciones de volver al canal donde inició su carrera artística y trabajó tanto tiempo. También habló de su ex Adrián Suar y Griselda Siciliani.

“Para mí, Canal 13 es… Canal 13. Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me encontré con todos los que trabajaba en esa época", explicó en primera instancia la actriz acerca de cómo fue su regreso a la señal.

Por otro lado, se refirió también al vínculo con su ex esposo: “No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia".

"¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso. Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… Entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida", continuó.

Y en cuanto a Siciliani, ex de Adrián Suar, explicó: "Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella".