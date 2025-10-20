Jubilados y pensionados: cómo aprovechar las rebajas en supermercados del programa ANSES

Entre los beneficios destacados de supermercados se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros* + 20% en perfumería y limpieza

Coto y La Anónima: 10%

Josimar: 15%

Carrefour: 10%

Día: 10%

Chango Más: 10%

* Incluye carnes, excepto electrodomésticos y marcas puntuales

El listado completo de locales puede consultarse en el sitio oficial del programa.

Cuentas remuneradas y beneficios bancarios

A los descuentos se suman rendimientos sobre saldos en cuentas bancarias, algo inédito para jubilados y pensionados dentro del programa.

Banco Nación: TNA 32% hasta $500.000 + reintegro del 5% (tope $20.000) en compras con MODO BNA+.

Banco Galicia: TNA 33,2% sin tope + hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés (con topes de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).

Desde el organismo aclaran que el programa no implica gasto fiscal, ya que los descuentos son absorbidos por las cadenas comerciales y las entidades bancarias.