Previsional
Jubilados
ANSES
Imperdible

Jubilados y pensionados: cómo aprovechar las rebajas en supermercados del programa ANSES

El programa ya impulsó más de 3,8 millones de compras en todo el país y representó un millonario ahorro para los beneficiarios. De qué modo sacarle mayor ventaja.

Cómo aprovechar las rebajas en supermercados del programa ANSES para jubilados y pensionados (Foto: archivo).

El programa Beneficios ANSES continúa ganando protagonismo entre los adultos mayores que cobran haberes previsionales. Según datos oficiales, en su primer mes en funcionamiento ya impulsó más de 3,8 millones de compras en todo el país, lo que se tradujo en un ahorro cercano a los $8.000 millones para jubilados y pensionados.

Cómo obtener los descuentos ANSES

El mecanismo es automático: los reintegros se aplican únicamente pagando con la tarjeta de débito donde se acredita la jubilación o pensión, sin necesidad de inscribirse ni realizar trámites.

En las cadenas más grandes —como Carrefour, Coto, Jumbo, Disco y Vea— los consumidores deben mostrar el DNI al momento de pagar, mientras que en supermercados Día esto no es requerido.

El plan, en tanto, continúa sumando comercios en distintos rubros. Actualmente, hay más de 7.000 locales adheridos y 13.000 bocas de venta, y solo el último mes se incorporaron más de 100 nuevos comercios.

Entre los beneficios destacados de supermercados se encuentran:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros* + 20% en perfumería y limpieza
  • Coto y La Anónima: 10%
  • Josimar: 15%
  • Carrefour: 10%
  • Día: 10%
  • Chango Más: 10%

* Incluye carnes, excepto electrodomésticos y marcas puntuales

El listado completo de locales puede consultarse en el sitio oficial del programa.

Cuentas remuneradas y beneficios bancarios

A los descuentos se suman rendimientos sobre saldos en cuentas bancarias, algo inédito para jubilados y pensionados dentro del programa.

  • Banco Nación: TNA 32% hasta $500.000 + reintegro del 5% (tope $20.000) en compras con MODO BNA+.

  • Banco Galicia: TNA 33,2% sin tope + hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés (con topes de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).

Desde el organismo aclaran que el programa no implica gasto fiscal, ya que los descuentos son absorbidos por las cadenas comerciales y las entidades bancarias.

