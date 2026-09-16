Polémica por un policía que derribó a un ciclista en pleno operativo en Ruta 6: el video

En ese contexto se produjo el episodio que quedó registrado en video. Las imágenes muestran cómo la moto policial se acerca al ciclista y termina desplazándolo hacia la banquina.

El deportista cayó mientras circulaba a una velocidad considerable y quedó tendido fuera de la calzada. La situación generó preocupación entre los demás integrantes del grupo, que presenciaron la secuencia a pocos metros de distancia.

Otro de los aspectos señalados por los denunciantes fue que el efectivo continuó su marcha luego del incidente, mientras el ciclista permanecía en el lugar tras la caída.

(Foto: captura de pantalla)

La repercusión del video

La grabación comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos sobre el accionar del policía durante el operativo.

La caída ocurrió en una ruta de circulación rápida, por lo que los ciclistas advirtieron que la maniobra pudo haber tenido consecuencias más graves. El deportista terminó fuera de la calzada y sufrió lesiones, aunque el episodio no derivó en un desenlace fatal.

Además del momento de la caída, el video muestra el contexto en el que ocurrió el hecho, con la presencia del camión que trasladaba la estructura de grandes dimensiones y los vehículos policiales que integraban la custodia.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud del ciclista ni sobre las circunstancias previas al momento registrado en las imágenes.

Qué dice la ley sobre la circulación de bicicletas en rutas

Tras la difusión del video, los ciclistas que denunciaron el episodio señalaron que la circulación de bicicletas por rutas convencionales está contemplada por la legislación nacional.

En particular, hicieron referencia a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a su artículo 46. Según explicaron, las restricciones previstas por esa normativa alcanzan a las autopistas y semiautopistas, pero no establecen una prohibición general para la circulación de bicicletas en rutas convencionales.

El planteo surgió en medio del debate generado por la presencia del grupo de deportistas en la Ruta 6. Los ciclistas sostuvieron que realizaban una actividad permitida y que esa situación no justificaba una maniobra que pudiera poner en riesgo su integridad física.