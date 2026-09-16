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Polémica por un policía que derribó a un ciclista en pleno operativo en Ruta 6: el video

Las imágenes registraron el momento en que un efectivo que participaba de la custodia de una carga especial impactó contra un ciclista que entrenaba junto a un grupo sobre la Ruta 6. El deportista cayó a la banquina y sufrió lesiones.

Polémica por un video que muestra a un policía derribando a un ciclista durante un operativo en Ruta 6. (Foto: captura de video)

Polémica por un video que muestra a un policía derribando a un ciclista durante un operativo en Ruta 6. (Foto: captura de video)

Un efectivo policial que participaba de un operativo de custodia para el traslado de una carga de gran tamaño quedó en el centro de la polémica luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo derriba a un ciclista que circulaba por la Ruta 6, en San Vicente. El episodio ocurrió mientras un grupo de deportistas entrenaba en la zona y generó repercusión en redes sociales.

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Las imágenes fueron registradas por otro integrante del pelotón y muestran el momento en que una moto policial se aproxima a uno de los ciclistas. Instantes después, el deportista pierde el equilibrio, se desvía hacia la banquina y cae al suelo.

Según denunciaron los propios ciclistas, el hombre sufrió lesiones como consecuencia de la caída.

El incidente durante la custodia de una carga especial

De acuerdo con la información difundida, el efectivo formaba parte de un operativo destinado a acompañar el traslado de un camión que transportaba una estructura de grandes dimensiones.

En ese contexto se produjo el episodio que quedó registrado en video. Las imágenes muestran cómo la moto policial se acerca al ciclista y termina desplazándolo hacia la banquina.

El deportista cayó mientras circulaba a una velocidad considerable y quedó tendido fuera de la calzada. La situación generó preocupación entre los demás integrantes del grupo, que presenciaron la secuencia a pocos metros de distancia.

Otro de los aspectos señalados por los denunciantes fue que el efectivo continuó su marcha luego del incidente, mientras el ciclista permanecía en el lugar tras la caída.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La repercusión del video

La grabación comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos sobre el accionar del policía durante el operativo.

La caída ocurrió en una ruta de circulación rápida, por lo que los ciclistas advirtieron que la maniobra pudo haber tenido consecuencias más graves. El deportista terminó fuera de la calzada y sufrió lesiones, aunque el episodio no derivó en un desenlace fatal.

Además del momento de la caída, el video muestra el contexto en el que ocurrió el hecho, con la presencia del camión que trasladaba la estructura de grandes dimensiones y los vehículos policiales que integraban la custodia.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud del ciclista ni sobre las circunstancias previas al momento registrado en las imágenes.

Qué dice la ley sobre la circulación de bicicletas en rutas

Tras la difusión del video, los ciclistas que denunciaron el episodio señalaron que la circulación de bicicletas por rutas convencionales está contemplada por la legislación nacional.

En particular, hicieron referencia a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a su artículo 46. Según explicaron, las restricciones previstas por esa normativa alcanzan a las autopistas y semiautopistas, pero no establecen una prohibición general para la circulación de bicicletas en rutas convencionales.

El planteo surgió en medio del debate generado por la presencia del grupo de deportistas en la Ruta 6. Los ciclistas sostuvieron que realizaban una actividad permitida y que esa situación no justificaba una maniobra que pudiera poner en riesgo su integridad física.

En pocas palabras

  • Incidente policial: Un efectivo impactó contra un ciclista durante un operativo en la Ruta 6, causándole lesiones.
  • Video y polémica: Las imágenes del suceso, que muestran la caída del deportista, se viralizaron generando controversia.
  • Marco legal: Se recuerda que la circulación de ciclistas en rutas convencionales está permitida por ley.
Resumen generado por Thinkindot AI
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