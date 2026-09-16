La fuerte indirecta de la hija de Emanuel Ortega por las ausencias en la boda de su papá con Julieta Prandi

En la misma línea, profundizó sobre el lugar que ocupa la modelo en la vida de Emanuel: “Juli es una persona que te trae mucha luz, a pesar de todo lo que pasó. A mi papá lo empujó mucho a seguir con la música. A mi papá lo hace muy feliz”.

La hija del cantante también dejó en claro el cariño que siente por Prandi y por los hijos de ella. “Ella está muy feliz y es una madre excelente con sus hijos y yo la quiero mucho como madrastra, como pareja de mi papá. Estoy muy contenta. Somos una familia muy unida, me llevo muy bien con los hijos de ella”, afirmó.

Respecto de la decisión de casarse, India reveló que conocía los planes de la pareja desde hacía un tiempo y explicó por qué el matrimonio se mantuvo en un ámbito reservado. “Yo sé hace un tiempo del casamiento. Mi papá es una persona a la que le gusta mucho la intimidad. No le gusta que se cuente y es lo mejor, algo íntimo y familiar”, explicó.

También recordó el momento en que Emanuel le contó que había decidido dar el paso junto a Prandi. “Cuando me dijo que se iba a casar no lo podía creer, me puse re feliz. No me esperaba que mi papá le proponga casamiento. Fue todo muy loco. Todos se enteraron un día antes”, relató.

Qué dijo India sobre la relación de Julieta Prandi con la familia Ortega

Pero, sin dudas, uno de los puntos más destacados del testimonio de India Ortega estuvo relacionado con las versiones de una supuesta mala relación entre algunos integrantes de la familia de su padre y Julieta Prandi. Frente a esas especulaciones, la hija de Ana Paula Dutil fue categórica.

“Es muy fácil criticar sin estar dentro de la situación. Todos nos llevamos muy bien. Tenemos asados familiares, simplemente que no compartimos todo lo que hacemos como familia. No hay problemas con nadie”, sostuvo.

En cuanto a las ausencias que se hicieron notar durante la ceremonia en el Registro Civil, la hija de Emanuel también dio sus explicaciones y descartó que estuvieran relacionadas con conflictos familiares.

“Mi papá y Julieta están juntos hace 7 años. No hay envidias ni celos. Mi tío Luis está de viaje, mi tío Sebastián está con grabaciones, Rosario está por hacer un show... Fue un día de semana”, señaló.

Finalmente, India respondió qué habría hecho ella si se tratara de una situación similar y su hermano decidiera casarse. Su respuesta fue breve, aunque dejó una particular reflexión sobre las circunstancias familiares. “Yo, si se casa mi hermano, iría, pero bueno, son situaciones complicadas a veces”, concluyó India Ortega.

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