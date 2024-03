La APROBACIÓN para AUH y AUE de ANSES que genera ALEGRÍA: bono de $156,000

Inicialmente ligado al salario mínimo, vital y móvil, el monto del bono dejó de estar atado a dicha referencia hace algunas semanas, lo que amplía su alcance. Además, se destaca que esta ayuda del gobierno es compatible con otros programas asistenciales de ANSES, incluyendo AUH, AUE, Asignación por Hijo con discapacidad y montotributo social.

AHU-AUE-SUAF-AUMENTO-FEBRERO-2024.jpg AUH y AUE de ANSES bono de marzo 2024 por $ 156,000

Quiénes no pueden cobrar el bono de ANSES de marzo 2024 para AUH y AUE

No obstante, ciertas categorías de personas no podrán acceder a este beneficio. Entre ellas se encuentran aquellos que perciben ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social). También quedan excluidos quienes reciben subsidios o prestaciones monetarias no reintegrables con fines de empleo y/o capacitación otorgadas por el Estado nacional, así como jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo.

El programa Acompañar tampoco es aplicable para quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016 ni para aquellos que perciben prestaciones por desempleo.

Cabe destacar que el programa no se limita únicamente al aspecto económico. Además de los pagos mensuales, ANSES ofrece un sistema de acompañamiento integral. Aquellas personas que cumplan con los requisitos pueden acceder a este programa comunicándose con las Unidades de Acompañamiento de su región.

Fecha de pago bono ANSES marzo 2024: AUH y AUE

En cuanto a la fecha de pago, aunque aún no se ha confirmado oficialmente, fuentes de la entidad señalan que suele realizarse entre el 10 y el 15 de cada mes. Se espera que los beneficiarios de este bono de AUH y AUE reciban los primeros pagos durante la presente semana, según informaron desde ANSES.