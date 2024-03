La EXCELSA noticia de ANSES para beneficiarios de AUE

Conocido como "Acompañar", este programa tiene como objetivo principal proporcionar respaldo financiero a mujeres y personas LGTBQ+ que han sufrido violencia de género. El subsidio consistirá en pagos mensuales de $156,000 durante un período de seis meses consecutivos.

Programa Acompañar Bono ANSES extraordinario marzo 2024: Programa Acompañar, AUH, AUE y LGTBQ+

Aunque las fechas exactas de pago aún no han sido confirmadas oficialmente, se espera que los beneficiarios reciban los primeros pagos durante esta semana. Según fuentes de la entidad, los pagos suelen realizarse entre el 10 y el 15 de cada mes.

Sin embargo, no todos podrán acceder a este beneficio. Aquellos que reciben ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos, excepto monotributo social, no serán elegibles. De igual manera, quedan excluidos quienes reciben subsidios o prestaciones monetarias no reintegrables con fines de empleo y/o capacitación otorgadas por el Estado nacional, así como jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo.

Tampoco podrán optar al programa aquellos que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016 ni aquellos que perciben prestaciones por desempleo.

Es importante destacar que el programa "Acompañar" no se limita únicamente al aspecto económico. Además de los pagos mensuales, ANSES ofrece un sistema de acompañamiento integral. Aquellas personas que cumplan con los requisitos pueden acceder a este programa comunicándose con las Unidades de Acompañamiento de su región.