AUH por discapacidad: el monto actualizado que rige en marzo 2026

El valor se paga completo todos los meses, sin descuentos, lo que la diferencia del esquema habitual de la AUH.

La actualización se realiza bajo el sistema de movilidad mensual vigente.

Qué otras asignaciones de ANSES aumentan este mes

También se modificaron los montos de:

AUH : $132.813 , se deposita el 80% mensual

Asignación Familiar por Hijo : $66.413

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad : $216.239

Asignación por Embarazo : $132.814

Ayuda Escolar Anual : $85.000

Asignación por Nacimiento : $77.414

Asignación por Adopción: $462.845

El incremento aplicado en marzo es del 2,88%.

Requisitos para cobrar la asignación por discapacidad

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, pueden acceder trabajadores registrados, monotributistas, titulares de prestación por desempleo, jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas.

El hijo o hija debe residir en el país, contar con autorización vigente y no tiene límite de edad. Además, puede trabajar en relación de dependencia y no se aplican topes máximos de ingresos cuando la autorización está vigente.