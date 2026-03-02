La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad para marzo 2026. El monto se actualizó por movilidad y ya rige en el calendario de pagos.
La AUH por discapacidad se actualizó en marzo 2026 con el aumento por movilidad. El nuevo monto definido por el organismo previsional y las condiciones vigentes para el cobro.
AUH por discapacidad: el monto actualizado que rige en marzo 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad para marzo 2026. El monto se actualizó por movilidad y ya rige en el calendario de pagos.
El ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y alcanza a todas las asignaciones familiares. En este caso, la prestación tiene una modalidad distinta a la AUH tradicional.
A diferencia de la asignación común, el beneficio por discapacidad se deposita sin retención del 20%, por lo que el importe informado es el que se acredita en la cuenta.
Desde marzo, la prestación asciende a $432.461.
El valor se paga completo todos los meses, sin descuentos, lo que la diferencia del esquema habitual de la AUH.
La actualización se realiza bajo el sistema de movilidad mensual vigente.
También se modificaron los montos de:
AUH: $132.813, se deposita el 80% mensual
Asignación Familiar por Hijo: $66.413
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239
Asignación por Embarazo: $132.814
Ayuda Escolar Anual: $85.000
Asignación por Nacimiento: $77.414
Asignación por Adopción: $462.845
El incremento aplicado en marzo es del 2,88%.
Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, pueden acceder trabajadores registrados, monotributistas, titulares de prestación por desempleo, jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas.
El hijo o hija debe residir en el país, contar con autorización vigente y no tiene límite de edad. Además, puede trabajar en relación de dependencia y no se aplican topes máximos de ingresos cuando la autorización está vigente.