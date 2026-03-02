En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
discapacidad
información clave

AUH por discapacidad: el monto actualizado que rige en marzo 2026

La AUH por discapacidad se actualizó en marzo 2026 con el aumento por movilidad. El nuevo monto definido por el organismo previsional y las condiciones vigentes para el cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad para marzo 2026. El monto se actualizó por movilidad y ya rige en el calendario de pagos.

El ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y alcanza a todas las asignaciones familiares. En este caso, la prestación tiene una modalidad distinta a la AUH tradicional.

A diferencia de la asignación común, el beneficio por discapacidad se deposita sin retención del 20%, por lo que el importe informado es el que se acredita en la cuenta.

Cuánto se cobra por AUH por discapacidad en marzo 2026

Desde marzo, la prestación asciende a $432.461.

El valor se paga completo todos los meses, sin descuentos, lo que la diferencia del esquema habitual de la AUH.

La actualización se realiza bajo el sistema de movilidad mensual vigente.

Qué otras asignaciones de ANSES aumentan este mes

También se modificaron los montos de:

  • AUH: $132.813, se deposita el 80% mensual

  • Asignación Familiar por Hijo: $66.413

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239

  • Asignación por Embarazo: $132.814

  • Ayuda Escolar Anual: $85.000

  • Asignación por Nacimiento: $77.414

  • Asignación por Adopción: $462.845

El incremento aplicado en marzo es del 2,88%.

Requisitos para cobrar la asignación por discapacidad

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, pueden acceder trabajadores registrados, monotributistas, titulares de prestación por desempleo, jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas.

El hijo o hija debe residir en el país, contar con autorización vigente y no tiene límite de edad. Además, puede trabajar en relación de dependencia y no se aplican topes máximos de ingresos cuando la autorización está vigente.

