Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cuáles son los topes de ingresos del SUAF de ANSES en abril?

Para garantizar la continuidad del cobro, la Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales con empleadores y AFIP. Los límites establecidos para abril de 2026 son:

Tope Individual: Ningún integrante del grupo familiar puede superar los $2.801.551 .

Tope Familiar (CGF): La sumatoria de ingresos del hogar no debe exceder los $5.603.101.

Es importante destacar que si un solo integrante supera el límite individual, todo el núcleo queda excluido del SUAF de ANSES. La única excepción a esta regla son los hijos con discapacidad, quienes no están sujetos a techos de ingresos para la percepción del beneficio.

¿Cómo cobrar la Ayuda Escolar de $85.000 con SUAF?

Aquellos beneficiarios del SUAF de ANSES que no percibieron de oficio los $85.000 del refuerzo escolar pueden gestionarlo este mes. El trámite requiere la presentación del certificado de escolaridad firmado por la institución educativa a través de la aplicación oficial.

Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el formulario, el pago único anual se acredita en un plazo de hasta 60 días en la misma cuenta donde se depositan las asignaciones familiares. Cabe aclarar que no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo en la actualidad; por lo tanto, cualquier descuento previo en el recibo de haberes debe verificarse con la entidad bancaria externa correspondiente.