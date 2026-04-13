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Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

Se confirmó el esquema de acreditación para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Tras el aumento por movilidad, los trabajadores registrados ya pueden verificar sus fechas de cobro en abril de 2026 y los límites de ingresos vigentes para mantener la prestación.

Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los trabajadores en relación de dependencia inician el cuarto mes del año con actualizaciones en los haberes familiares. En abril de 2026, el SUAF de ANSES recibe un incremento del 2,9% derivado del índice inflacionario de febrero, aplicado mediante la fórmula de movilidad mensual. Este ajuste impacta en las escalas de cobro, las cuales se distribuyen de forma progresiva según el rango salarial del grupo familiar, garantizando que la asistencia acompañe la evolución de los ingresos formales.

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El cronograma de las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril comienza el viernes 10 de abril, organizándose por la terminación del documento de identidad del titular. Junto con la asignación base, el organismo previsional acredita de oficio el Complemento Leche de $51.547 para aquellos trabajadores que tengan hijos menores de 3 años. Al centralizar los pagos en una única jornada por DNI, se busca facilitar el acceso a los fondos en las cuentas sueldo, sin necesidad de gestiones presenciales ante las entidades bancarias.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene bajo estricta supervisión los topes salariales que determinan la permanencia en el programa. El cumplimiento de los techos individuales y familiares es condición indispensable para no sufrir la suspensión del beneficio. Los beneficiarios del SUAF de ANSES pueden corroborar su liquidación y el cumplimiento de estos requisitos a través de la plataforma digital del organismo, asegurando que el depósito se realice correctamente según su categoría de aportes.

¿Cuándo se cobra el SUAF de ANSES en abril por DNI?

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Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya est&aacute;n disponibles para trabajadores.

Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

El calendario oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para los trabajadores bajo el régimen de asignaciones familiares es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cuáles son los topes de ingresos del SUAF de ANSES en abril?

Para garantizar la continuidad del cobro, la Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales con empleadores y AFIP. Los límites establecidos para abril de 2026 son:

  • Tope Individual: Ningún integrante del grupo familiar puede superar los $2.801.551.

  • Tope Familiar (CGF): La sumatoria de ingresos del hogar no debe exceder los $5.603.101.

Es importante destacar que si un solo integrante supera el límite individual, todo el núcleo queda excluido del SUAF de ANSES. La única excepción a esta regla son los hijos con discapacidad, quienes no están sujetos a techos de ingresos para la percepción del beneficio.

¿Cómo cobrar la Ayuda Escolar de $85.000 con SUAF?

Aquellos beneficiarios del SUAF de ANSES que no percibieron de oficio los $85.000 del refuerzo escolar pueden gestionarlo este mes. El trámite requiere la presentación del certificado de escolaridad firmado por la institución educativa a través de la aplicación oficial.

Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el formulario, el pago único anual se acredita en un plazo de hasta 60 días en la misma cuenta donde se depositan las asignaciones familiares. Cabe aclarar que no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo en la actualidad; por lo tanto, cualquier descuento previo en el recibo de haberes debe verificarse con la entidad bancaria externa correspondiente.

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