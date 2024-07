Los pagos que define ANSES para agosto 2024: Salario Mínimo, Plus y bono para Jubilados

El primer beneficio, conocido como Plus, está destinado a aquellos jubilados y pensionados que se encuentren bajo el artículo 5° de la Ley N° 27.426. Este grupo incluye a quienes accedieron al sistema previsional sin moratoria y cuentan con más de 30 años de aportes. No obstante, la percepción de este Plus estará condicionada por el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).