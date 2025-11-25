Milei confirmó el cambio que ningún jubilado esperaba y que impacta en el aguinaldo

Uno de los puntos más consultados por los jubilados es la fecha exacta en la que se pagará el aguinaldo. Desde ANSES se recordó que el cálculo del Sueldo Anual Complementario se realiza automáticamente sobre el haber más alto percibido entre julio y diciembre de 2025. La fecha límite establecida para el pago del aguinaldo es el jueves 18 de diciembre, por lo que se espera que la acreditación del SAC se realice en las fechas correspondientes a cada grupo de beneficiarios según su terminación de documento.

El calendario de pagos ya fue confirmado y establece un orden progresivo según el número de DNI. Para los jubilados que no superan el haber mínimo, los pagos se desarrollarán de la siguiente manera: los documentos terminados en 0 comenzarán a cobrar a partir del 9 de diciembre, los terminados en 1 el 10 de diciembre, mientras que los DNI finalizados en 2 y 3 percibirán sus haberes desde el 11 de diciembre. La continuidad del cronograma indica que los documentos terminados en 4 y 5 cobrarán a partir del 12 de diciembre, en tanto que los terminados en 6 y 7 lo harán desde el 15 de diciembre. Finalmente, los DNI 8 y 9 completarán el esquema a partir del 16 de diciembre.

En el caso de los jubilados que superan el haber mínimo, el cronograma presenta fechas posteriores. Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán desde el 17 de diciembre, aquellos finalizados en 2 y 3 lo harán a partir del 18 de diciembre, mientras que los DNI 4 y 5 percibirán sus haberes desde el 19 de diciembre. El calendario continúa con los documentos terminados en 6 y 7, que cobrarán a partir del 22 de diciembre, y concluye con los beneficiarios con DNI finalizados en 8 y 9, quienes recibirán sus haberes desde el 23 de diciembre.

Este despliegue de fechas busca evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y garantizar un flujo de pagos ordenado y seguro, especialmente considerando el volumen de titulares que acuden presencialmente a cobrar. En paralelo, ANSES recordó que todos los jubilados y pensionados pueden retirar su haber en cualquier momento posterior a la fecha de acreditación, sin necesidad de concurrir el mismo día, ya que los montos permanecen disponibles en sus cuentas bancarias.

El refuerzo que representa el bono de $70.000 vuelve a cobrar relevancia en un contexto donde la suba de los precios continúa impactando sobre los sectores más vulnerables. Para la mayoría de los jubilados, este monto adicional marca una diferencia sustancial en el poder adquisitivo de diciembre, mes caracterizado por gastos extraordinarios vinculados a las fiestas, la compra de alimentos, medicamentos y otros servicios indispensables. Las organizaciones de jubilados han venido reclamando mejoras estructurales en el sistema previsional, pero también reconocen que, al menos en el corto plazo, los bonos extraordinarios ofrecen un alivio inmediato frente a la pérdida de poder de compra.

Por otra parte, el aguinaldo siempre genera expectativas, ya que representa un ingreso significativo que muchos destinan al pago de deudas, compras de fin de año o gastos médicos acumulados. El SAC de diciembre es históricamente uno de los componentes más valorados por los jubilados, no solo por su peso económico, sino por su carácter anual, que reafirma una tradición laboral extendida también al sistema previsional.

Más allá de estos beneficios, el incremento del 2,34% genera opiniones encontradas entre los especialistas. Algunos economistas consideran que se trata de una actualización insuficiente frente a una inflación que continúa erosionando los ingresos mes a mes. Otros subrayan que el esquema de movilidad mensual, aunque de ajuste limitado, al menos genera un flujo previsible de aumentos que acompaña el ritmo inflacionario, aunque sin igualarlo plenamente. De todos modos, tanto expertos como entidades de defensa de los jubilados coinciden en que el bono extraordinario viene a completar un esquema que, de otro modo, se vería claramente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores.

Mientras tanto, ANSES insiste en la importancia de respetar el calendario de pagos y verificar las fechas con anticipación para evitar confusiones. El organismo recordó que los jubilados pueden consultar sus fechas de cobro a través del sitio web oficial, la aplicación Mi ANSES o la línea telefónica 130, canales que se mantienen activos para resolver dudas o realizar trámites vinculados a los haberes.

Con diciembre como uno de los meses de mayor movimiento económico para los jubilados, los anuncios de ANSES buscan transmitir previsibilidad y claridad. Los haberes reforzados, el pago del aguinaldo y el bono extraordinario conforman un paquete de medidas que intenta compensar parcialmente el desgaste que sufren los ingresos previsionales. En un contexto en el que los jubilados dependen cada vez más de estas actualizaciones complementarias, la confirmación del calendario y de los montos totales llega como una pieza clave para la organización financiera de miles de hogares en todo el país.